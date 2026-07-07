Un policía fuera de servicio salva la vida a una mujer que se atragantó con un trozo de pulpo en un restaurante de Pontevedra

Un agente de la Policía Nacional que se encontraba fuera de servicio en un local de hostelería ha salvado la vida de una mujer con una maniobra de primeros auxilios en una localidad próxima a Pontevedra, según ha informado este martes la Comisaría de la ciudad.

Las mismas fuentes explican que el agente estaba sentado en una mesa contigua cuando observó como la mujer presentaba claros signos de atragantamiento, se asfixiaba y sus acompañantes no sabían como socorrerla.

Por ello, el agente acudió en su ayuda y comprobó que la mujer no podía respirar, por lo que decidió aplicar la maniobra de Heimlich. Rodeó a la mujer con sus brazos para apretarle en la boca del estómago con la ayuda de su hermano y otros clientes del local que contactaron con el teléfono de emergencias.

En contacto telefónico con una enfermera especialista que dirigió las actuaciones, le aplicaron cinco golpes dorsales y cinco maniobras de Heimlich en varias tandas.

Como la mujer comenzaba a presentar cianosis y signos de desvanecimiento por hipoxia la enfermera ordenó iniciar una reanimación cardiopulmonar. El agente y su hermano tumbaron en el suelo a la víctima e iniciaron maniobras de reanimación durante más de tres minutos hasta que recuperó la consciencia y expulsó un trozo de pulpo que se le había quedado encajado.

Maniobra de Hemplich / FdV

No es la primera vez que agentes policiales intervienen en maniobras de este tipo. En enero pasado ya ocurrió en una oficina de la ciudad. Para ello, los policías reciben formación en materia de primeros auxilios.

La Comisaría recuerda que desde que los agentes de Policía Nacional comienzan su formación como alumnos en la Escuela Nacional de Policía de Ávila, se inician en el aprendizaje de técnicas de primeros auxilios.

Añade que "ante determinadas situaciones de emergencia, estos conocimientos pueden ser cruciales para asistir a las personas hasta la llegada de los servicios sanitarios incluso, su puesta en práctica, puede salvar vidas".

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Asimismo, los "agentes continúan recibiendo una formación continua a lo largo de su carrera profesional a través de cursos y jornadas de formación. Desde la práctica de una reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta como resolver un atragantamiento o realizar una primera asistencia en caso de hemorragias, contusiones o quemaduras, pasando por la detección de un ictus, forman parte de la instrucción teórico-práctica de los agentes para poder prestar un mejor servicio a los ciudadanos".