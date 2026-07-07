Poio concede licencia para más de 50 nuevas viviendas en San Salvador y Raxó

Dos promociones de viviendas, en la avenida Antelo e Mariño, en San Salvador, y la avenida Portería, en Raxó, cuentan ahora con la concesión de licencia por parte de la Xunta del gobierno local para la construcción de estos dos nuevos edificios residenciales.

En el caso de San Salvador, la actuación contempla un edificio de cuatro plantas y bajo, con un total de 36 viviendas y 69 plazas de garaje. El proyecto ocupará varias parcelas junto al parque Rosalía de Castro y la policía local, e incluye también una cesión obligatoria al concello destinada a ampliar las vías públicas de las cercanías.

La segunda licencia aprobada, corresponde a una promoción situada en la avenida Portería, en Raxó. En este caso, el edificio cuenta con 15 viviendas, con sus correspondientes plazas de garaje. Y diseñado de forma que se salve el desnivel que existe en la zona.

Al igual que en el caso de San Salvador, el proyecto incluye también la creación de un nuevo espacio de uso público en la zona de acceso al garaje, con una cesión de algo más de 400 metros cuadraos que darán lugar a una plaza pública.

Rocío Cochón, Concelleira de Urbanismo y Turismo de Poio, aseguró también que el departamento está trabajando para resolver varios expedientes que darían luz verde a nuevas promociones privadas, pero que “se sigue trabajando también en la última fase de modificación puntual que dará acceso a la mayor bolsa de superficie para destinar a vivienda pública”.

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Para terminar, Rocío Cochón quiso agradecer “a todas las personas, empresas y promotores que están confiando en el potencial de Poio y escogiendo este municipio para sus proyectos”.