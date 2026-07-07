La nueva vida del plástico que recoge el Puerto de Marín en el mar
Es uno de los socios del proyecto Upcycling the Oceans que convierte esos residuos en hilo para elaborar prendas de vestir
El Puerto de Marín lleva retirados, en lo que va de año, más de 180 kilos de residuos marinos para el proyecto medioambiental, Upcycling the Oceans, promovido por la Fundación Ecoalf y Ecoembes, con apoyo de la Xunta de Galicia, cuyo convenio se suscribió en 2024.
El Puerto profundiza así en la línea estratégica medioambiental que le ha llevado a ser puerto pionero en la participación de proyectos de reciclaje y retirada de residuos a lo largo de los años como Repesca Plas, Pescal, Nada por la Borda, 3R Fish. Circazul, ML Style y otros.
El actual proyecto tiene como objetivo colaborar en la limpieza de los océanos y fomentar la circularidad, dando una segunda vida a los residuos recuperados del mar a través del reciclaje.
Upcycling the Oceans es un proyecto que se desarrolla a nivel nacional y cuyos residuos transportados a puerto para su compactación antes de ser enviados a plantas de clasificación especializadas para su tratamiento. En el caso de los residuos de plástico PET, una vez transformados en granza, son tratados y convertidos en el hilo “Mar de Mar” para la elaboración de prendas de vestir de Ecoalf, compuestas por poliéster 100% reciclado.
El proyecto contempla además una parte importante de estudio y análisis ya que en colaboración con la plataforma Marnoba, se caracterizan la cantidad, ubicación y dispersión de las basuras marinas con el objetivo de contribuir a la búsqueda de soluciones preventivas.
La Autoridad Portuaria de Marín suscribió en octubre de 2024 el convenio para integrarse en este proyecto medioambiental. Con la incorporación de Marín a esta iniciativa, son ya ocho puertos los participantes en Galicia con más de 100 barcos de pesca comprometidos con su participación al traer a tierra la basura marina atrapada en sus redes evitando así su impacto en los fondos marinos.
Upcycling the Oceans es un proyecto que se desarrolla a nivel nacional y que en 2023 consiguió recoger cerca de 155.000 toneladas de residuos de las costas españolas, con la colaboración de unos 600 barcos, principalmente de arrastre y 2.600 marineros de 45 puertos pesqueros en las comunidades autónomas de Galicia, Cataluña, Valencia, Andalucía y Murcia.
Suscríbete para seguir leyendo
- Calcinado por completo de madrugada un chiringuito en la playa de A Lanzada
- Gardacostas se hace con un nuevo botín de pulpo y nécora en las rías de Arousa y Pontevedra
- Pontevedra roza su récord de calor
- Da positivo en alcohol tras circular de forma anómala y causar un accidente en la N-554 en Vilaboa
- En marcha las primeras 43 viviendas en una nueva calle urbanizada en Sanxenxo
- Poio es de nuevo el primer concello de la provincia en tener operativa una brigada propia de prevención y defensa contra incendios.
- Poio precinta una tapería en Combarro que ya clausuró hace un año
- Seis fuegos de varios tipos en solo tres días en Pontevedra