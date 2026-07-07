El Europeo sub-17 arranca con esgrima, velocidad y puntería

Pontevedra se estrenó ayer, lunes 6 de julio, en el pentatlón moderno con el arranque del Campeonato de Europa sub-17, una cita que sitúa por primera vez a la ciudad en el mapa internacional de esta disciplina olímpica. Las instalaciones del Centro Galego de Tecnificación Deportiva (CGTD) y del complejo Rías do Sur son esta semana el epicentro de de un deporte que combina resistencia, precisión, técnica y capacidad de adaptación.

La jornada inaugural tuvo a la esgrima como una de sus grandes protagonistas, una prueba que empieza a ordenar las opciones de los participantes antes de que entren en juego el resto de disciplinas. En la espada a un toque, cada asalto obliga a combinar reflejos, lectura del rival y concentración, con un margen mínimo para el error.

La imagen más reconocible del día la dejaron también la carrera y el tiro con pistola láser, dos de los elementos que mejor resumen la exigencia del pentatlón moderno actual. En el laser run, los deportistas alternan tramos de carrera con paradas en la zona de tiro, donde la calma, la puntería y el control de las pulsaciones resultan tan importantes como la velocidad sobre la pista.

La jornada sirvió para medir el nivel de una generación de pentatletas que llega a Pontevedra con ambición internacional pese a su juventud. Cada serie dejó ver la dificultad de una modalidad en la que no basta con correr rápido, afinar en el disparo o dominar la esgrima, porque el éxito depende de la capacidad para cambiar de registro en cuestión de segundos y mantener la concentración bajo presión.

El campeonato reunirá durante toda la semana a más de 200 deportistas de más de una veintena de países, con pruebas individuales masculinas y femeninas, relevos y clasificación por equipos. El programa se completará con natación, obstáculos y nuevas combinaciones competitivas que irán definiendo las opciones de los participantes en una competición especialmente exigente por la variedad de disciplinas.

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El Europeo sub-17 continuará en los próximos días con nuevas jornadas y con la mirada puesta en las finales, en las que se decidirán los títulos individuales y por equipos. Para Pontevedra, el arranque dejó una primera fotografía clara, jóvenes deportistas internacionales, esgrima de alto ritmo, carrera, precisión en el tiro láser y una nueva cita continental dentro de su calendario deportivo.