Ence y ShareTex inician las primeras pruebas del proyecto Atenea para impulsar el reciclaje textil
La empresa pastera empleará las disoluciones para elaborar los primeros lotes de celulosa reciclada en sus laboratorios
R. P.
Ence y ShareTex avanzan en el desarrollo del proyecto de I+D Atenea orientado al desarrollo de una cadena de valor completa para el reciclaje textil en España. En concreto, el objetivo de Atenea, que cuenta con financiación del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), es conectar todas las etapas necesarias para la valorización de residuos textiles, desde su recogida y gestión, pasando por su reciclaje y transformación en nuevas materias primas, hasta su reincorporación en nuevos productos textiles.
Las compañías han llevado a cabo las primeras pruebas de laboratorio en las instalaciones de AITEX, el Centro de Investigación e Innovación de referencia para la industria textil en España, ubicado en Alcoy. Este hito supone un avance relevante en la validación de una solución destinada a impulsar una cadena de valor integral para el reciclaje textil en España.
Las disoluciones obtenidas durante estos ensayos servirán como base para las siguientes fases de trabajo previstas en el proyecto. Por un lado, AITEX utilizará estos materiales para realizar pruebas de hilatura en húmedo que permitan obtener fibras regeneradas. Paralelamente, Ence empleará las disoluciones para elaborar los primeros lotes de celulosa reciclada en sus laboratorios, avanzando en el desarrollo de los procesos que posteriormente podrán escalarse hacia una futura planta piloto de reciclaje textil.
Ence y Sharetex sellaron su acuerdo de colaboración en 2024 en el marco de la iniciativa Regatex, planta piloto de recuperación de fibras textiles en As Pontes (A Coruña). Fruto de esta alianza han obtenido, por primera, vez celulosa reciclada a partir de polialgodón, fomentando la economía circular. Además, han realizado con éxito las primeras pruebas de reciclado textil a través de una innovadora tecnología que no precisa de alta presión, temperatura, ni tampoco emplea disolventes tóxicos.
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