La "coreografía y la oración" de Fran Martínez, en el convento de Santa Clara de Pontevedra

El pasado mes de mayo, el artista Fran Martínez iniciaba en Pontevedra su andadura en la décima edición de las Residencias Paraíso, un programa anual de residencias artísticas para la danza y las artes vivas promovido por el Colectivo RPM. Lo hacía en el Convento de Santa Clara, en torno a su propuesta que lleva por título Transfixión, un ejercicio de misticismo de baja intensidad, a medio camino entre lo coreográfico y la oración.

Ahora, una vez finalizada su residencia artística, el creador ofrecerá una muestra abierta de su trabajo en proceso, que tendrá lugar en el mismo Convento de Santa Clara, espacio que se suma por primera vez a las Residencias Paraíso en el año de su décimo aniversario, estemiércoles, 8 de julio, a las 20.00 horas, en el marco de la Bienal de Artes Vivas de Pontevedra, con acceso libre hasta completar la capacidad del espacio.

Paralelamente, el artista participará, junto al resto de ‘Artistas Paraíso 2026’, en un encuentro anual promovido por el Colectivo RPM que tendrá lugar los días 18, 19 y 20 de septiembre en la Isla de San Simón, en Redondela.

El bailarín y coreógrafo gallego Fran Martínez explora la espesura del movimiento y de la percepción, generando un espacio donde cuerpo, tiempo y sensación se entrelazan en una experiencia sensorial y poética.

Martínez se formó en interpretación y danza en diferentes escuelas de España, Portugal y Bélgica. Recibió la bolsa DanceWeb–ImpulsTanz Festival Vienna en 2019.

A lo largo de su trayectoria, trabajó con Teatro Ensalle, Tino Sehgal, Dora García, Amélia Bentes, Berio Molina, Meytal Blanaru, Jesús Rojizo Gamo, Natalia Fernandes, Lucía Estévez, Paula Quintas, Colectivo Glovo, RosanayAris, Alba González y Sanna Kekäläinen, entre muchas otras figuras y compañías.

Es cofundador de la compañía de artes del movimiento Pálido Domingo, junto a Diego M. Buceta y Belén Bouzas.

Residencias Paraíso es un programa de residencias artísticas diseñado y coordinado por el Colectivo RPM, una entidad independiente dedicada al impulso de la danza y la creación contemporánea en Galicia.

A través de una convocatoria anual, se acompañan distintos proyectos en residencia de artistas gallegos, del resto de España y portugueses vinculados a la danza y las artes vivas en colaboración con distintos espacios de Galicia. Estos espacios acogen a los artistas en residencias de investigación, creación y técnicas.

Noticias relacionadas

A lo largo de su historia, en las Residencias Paraíso participaron artistas y colectivos como Brigitte Vasallo, Clara Pampyn, Luísa Saraiva, Fernando Epelde, Marcia Vázquez, Natalia Fernandes, Hermanas Gestring, Diego Anido, Compañía Elahood, Andrea Quintana, Alejandra Balboa, María Roja, Laila Tafur, Furia Sotelo, Sergio Marey, Bal Castro o Isabel do Diego, entre muchas otras.