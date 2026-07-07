El centro de salud de Seixo, en Marín, sin médicos este martes

La Plataforma pola Defensa do Centro de Saúde de Seixo y de Marín, que agrupa a más de 20 colectivos, denuncia que este martes "en Seixo no hay ningún personal médico pasando consulta, cuando se cumplen 37 días sin que la Xunta haya cubierto la baja de una de las dos facultativas". De este modo, las cuestiones urgentes deben desviarse a las instalaciones sanitarias de Marín.

La plataforma señala que “llevamos semanas denunciando que la Xunta tenía sin cubrir la baja de la médica del cupo de mar desde el 1 de junio", por lo que su la facultativa del cupo de tierra la que "asumió los casos más urgentes y recetas del otro, pero la lista de espera no hizo más que crecer a pesar de consultar alrededor de 50 pacientes diarios".

Desde el colectivo inciden en que “a pesar de los esfuerzos del personal del centro de salud por atender las necesidades de los vecinos, la preocupación se extendió ante la posibilidad de que le pasara algo a la médica en activo o que tuviera vacaciones".

Esa situación ha llegado este martes, cuando "nos encontramos sin médica en nuestro centro" porque la única disponible "no pudo ir a trabajar. Las cuestiones urgentes se derivaron al centro de salud de Marín, pero hubo que descitar a los pacientes con consulta, lo que supone un sobreesfuerzo para la celadora que hace funciones administrativas".

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La portavoz de la Plataforma, Iria Aboi Ferradás, afirma que “todo esto lo advertimos desde hace tiempo advirtiéndolo y lo saben en la dirección del área sanitaria. La cobertura de centros como el de Seixo debería estar perfectamente planificada para no repercutir este problema en el sobreesfuerzo de los profesionales. Pero como es habitual prefirieron no mover un dedo para evitar esta situación".