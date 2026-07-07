El Camino de Santiago también se recorre sobre ruedas

El Camino de Santiago no solo se hace a pie, en bicicleta o a caballo. También puede recorrerse sobre ruedas y con la libertad que ofrece viajar en autocaravana. Esa es la filosofía de la X Ruta de Autocaravanas Yakart Camino de Santiago, una iniciativa que se celebra del 1 al 12 de julio y que reúne a aficionados al caravaning llegados de distintos puntos del país para descubrir Galicia de una manera diferente.

La ruta recaló este martes en Pontevedra, donde los participantes fueron recibidos por el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, en la explanada del Pazo da Cultura. La parada en la ciudad formó parte de un recorrido que combina paisajes, pueblos con encanto, patrimonio, gastronomía y convivencia.

El encuentro tuvo lugar en la explanada del Pazo da Cultura. / Gustavo Santos

Organizada por Yakart, esta edición tiene un significado especial al cumplirse diez años de una iniciativa que ha crecido edición tras edición. Además de su vertiente viajera, la Ruta de Autocaravanas Yakart ha servido para dar visibilidad al turismo en autocaravana y a sus necesidades. La organización subraya la importancia de que ayuntamientos y administraciones impulsen nuevas áreas con servicios adecuados, capaces de acoger a un tipo de visitante que genera actividad económica y puede aportar valor a municipios grandes y pequeños.

Noticias relacionadas

El paso por Pontevedra volvió a poner de manifiesto el auge de este modelo turístico, cada vez más presente en Galicia.