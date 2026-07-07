Calcinado un chiringuito en A Lanzada: «Estoy muy mal, pero abriremos seguro»

El chiringuito Pé na Praia, ubicado en el arenal de A Lapa, en Sanxenxo, muy cerca de A Lanzada, quedó totalmente calcinado en la madrugada de ayer en un incendio cuyas causas investiga la Guardia Civil. Apenas iniciada la temporada alta de verano y durante un fin de semana de temperaturas extremas, el local quedó inutilizado. Su propietario Douglas Augusto, que también gestiona en Vilalonga el local Banana Verde, admitía ayer, a pie de su chiringuito quemado que «ahora mismo estoy muy mal», pero se mostraba muy confiado el poder reabrir el negocio este mismo verano.

El incendio se declaró a las seis de la mañana. | FDV

Así, dejaba claro que «está temporada abriremos seguro. Estamos esperando al perito, que vaya la cosa adelante cuanto antes, y poder abrir otra vez, seguro». «Estoy mal ahora mismo, pero sí que espero que vaya todo bien y pronto abrir otra vez».

Según informó el Concello de Sanxenxo, el origen del incendio se sitúa en la cocina y produjo importantes daños materiales, pero no se registraron heridos ya que a esas horas el local estaba cerrado. La estructura del chiringuito era básicamente de madera, lo que facilitó la propagación del fuego.

La Guardia Civil investiga ahora las circunstancias y causas del fuego, que se produjo en torno a las seis de la mañana y alcanzó notables dimensiones. Se registraron grandes llamas, lo que obligó a redoblar los esfuerzos para su extinción por parte de efectivos de Emerxencias Sanxenxo y de los Bombeiros de O Salnés. Además de agentes de la Guardia Civil, acudió también la Policía Local de Sanxenxo.

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El Pé na Praia es uno de los chiringuitos más conocidos y frecuentados de A Lanzada. Ubicado a pie de playa, como su propio nombre indica, fue abierto por Douglas, de origen brasileño, y Leticia, con una oferta alejada de la imagen típica de estos locales, tanto en decoración como en oferta culinaria, además de apostar por la coctelería. Ahora, la pareja ya trabaja para ser de nuevo uno de los focos playeros de la zona.