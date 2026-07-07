Epígrafe
El bodeguero vallisoletano fallecido con su familia en el accidente de Palencia fue benefactor de «Sor Lucía» de Marin
La asociación aún recuerda con emoción la subasta que organizó a su favor en 2022
N. D.
La muerte del bodeguero vallisoletano Iván Sanz Cid, que falleció en un accidente de tráfico en Palencia esta semana junto a su esposa y dos de sus hijos, ha tenido un triste eco en Marín, ya que este empresario de 48 años fue benefactor, en 2022 de la asociación «Sor Elvira» del municipio, dedicada a la asociación social.
Como recuerda el presidente del colectivo Julio Santos Pena, que fue colaborador de FARO durante muchos años, «conocimos a Iván Sanz, a sus padres y a su hermana en Madrid, en noviembre del 2022, cuando su bodega decidió otorgar a la Asociación de Acción Solidaria «Sor Elvira» un premio consistente en el resultado económico de una subasta de vino que se hizo en la capital de España de la mano del padrino de aquella edición del evento, Manuel Villanueva, Cachi», marinense y entonces directivo de Mediaset.
En aquel viaje, Santos Pena conoció «a la familia Sanz Cid que nos acogieron con la mayor de las complacencias y enorme sentido de la solidaridad para el trabajo de nuestro colectivo en el ámbito de Marín».
Añade que «la personalidad de Iván Sanz nos quedó grabada en el corazón porque, apenas al conocernos, era ya como un amigo de toda la vida y de él, así como de su padre Luis, también fallecido hace un año, y demás familia, recibimos todo tipo de voces de aliento y ánimo para continuar nuestro viaje por el voluntariado tratando de ayudar a quien lo necesita».
De aquel encuentro quedó pendiente una visita de Iván Sanz a Marín, que ahora ya no será posible, aunque la asociación siempre estará «eternamente agradecida» a su gesto solidario.
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