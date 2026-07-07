De acogida de refugiados a hospedaje laboral en Sanxenxo: "Podríamos llenar otros tres hoteles más"

El Hotel Baixamar de Sanxenxo inicia una nueva etapa. El establecimiento, situado en un enclave privilegiado junto al acceso a la playa de Areas, dejó atrás el pasado mes de mayo su etapa como recurso de acogida dentro del programa estatal de atención humanitaria a migrantes y se ha transformado en un hotel residencia orientado a trabajadores. La decisión da respuesta a una necesidad cada vez más visible en el municipio: la dificultad de encontrar alojamiento para la mano de obra que sostiene buena parte de la actividad turística y hostelera durante la temporada alta.

Su propietario, Jorge González, explica a FARO que el cambio se produce tras la experiencia vivida en los últimos años. El Baixamar fue uno de los establecimientos que colaboró desde noviembre de 2023 con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y con la organización Accem en la acogida de personas migrantes llegadas desde Canarias. Ahora, una parte de aquellos jóvenes que pasaron por el programa continúan vinculados al hotel, pero desde una situación distinta, puesto que ya no son beneficiarios de un recurso asistencial, sino como trabajadores.

El nuevo modelo en el que se basa ahora el establecimiento no está dirigido únicamente a personas migrantes. La idea, subraya González, «es ofrecer alojamiento a trabajadores en general, tanto a quienes ya están empleados en Sanxenxo como a quienes quieren incorporarse al mercado laboral del municipio y encuentran en la vivienda uno de los principales obstáculos». «Estamos llenos de trabajadores; podríamos haber llenado otros tres hoteles más», resume el empresario.

La ubicación del Baixamar es una de sus principales ventajas. Aunque se encuentra en la zona de Areas, el establecimiento permite a muchos empleados desplazarse a pie o con trayectos cortos hasta el centro de Sanxenxo y, concretamente, a la zona de Silgar, donde se concentra una parte importante de la actividad hostelera, hotelera y comercial. En un municipio con una fuerte presión turística, especialmente en verano, disponer de un alojamiento asequible y próximo al lugar de trabajo puede marcar la diferencia entre aceptar o rechazar una oferta laboral.

El problema es conocido por empresarios y trabajadores. Sanxenxo multiplica su población en temporada alta y necesita reforzar plantillas en hoteles, restaurantes, cafeterías, comercios, supermercados y otros servicios. Sin embargo, muchas personas que estarían dispuestas a trabajar en el municipio se encuentran con dos barreras: el alto precio del alquiler temporal y la dificultad para desplazarse desde otros concellos en transporte público con horarios compatibles con la hostelería, sobre todo los fines de semana.

Encontrar piso a nivel particular como trabajador en Sanxenxo en temporada alta es casi una misión imposible

El mercado residencial de verano está orientado casi por completo al turismo. Encontrar una habitación o un piso durante unos meses resulta complicado y, en muchos casos, caro. A ello se suma la dependencia del coche particular. Quienes viven en Pontevedra, Poio, O Grove, Cambados u otros municipios cercanos y no disponen de vehículo propio dependen de un autobús que no siempre encaja con los turnos reales del sector. Las entradas tempranas, las salidas de tarde, los horarios nocturnos y los fines de semana hacen que muchos empleos sean inviables para personas que sí quieren trabajar.

Alfonso Martínez Cacheda, presidente del CETS de Sanxenxo, apuntaba hace unos días a FARO que muchos establecimientos no ofrecen alojamiento y que quienes vienen de fuera se encuentran con un mercado de alquiler orientado casi por completo al turismo. «En verano, encontrar una habitación o un piso para trabajar durante unos meses es difícil y, en muchos casos, demasiado caro», reconocía.

De este modo, el Baixamar se reconvierte en una pieza importante el mercado laboral local. El edificio, con 20 habitaciones amplias, varias de ellas familiares, restaurante propio y salón de actividades, fue considerado adecuado para alojar a personas en situación de vulnerabilidad que necesitaban manutención, orientación, atención básica y acompañamiento social.

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Aquel recurso, inicialmente concebido para una estancia temporal, acabó convirtiéndose en una experiencia de integración con resultados destacados. Según el balance hecho público en su momento por el Concello de Sanxenxo tras una reunión entre la concejala de Servicios Sociales, Paz Lago, y responsables de Accem, el 62% de los 177 migrantes acogidos en el municipio desde 2023 logró un contrato de trabajo. Además, 147 recibieron formación como paso previo a su incorporación al mercado laboral.