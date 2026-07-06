Seis fuegos de varios tipos en solo tres días en Pontevedra

Intensa actividad de los servicios de emergencia del Concello de Pontevedra durante los últimos tres días, con intervenciones tanto en al ámbito urbano como en el rural.

Según han informado fuentes oficiales, la pasada madrugada, sobre las 3.15 horas, ardió un autobús estacionado en el lugar de Covadáspera, en la parroquia de Verducido.

El vehículo, propiedad de un particular y que no prestaba servicio de línea, llevaba parado bastante tiempo. Debido a su proximidad a una zona de monte, las llamas se extendieron a la masa boscosa del entorno. La rápida actuación de la Policía Local, los Bomberos de Pontevedra y Protección Civil permitió sofocar el fuego. En las tareas de extinción del incendio forestal colaboraron también brigadas de la Xunta de Galicia.

Este suceso se suma a otras intervenciones realizadas por los servicios de emergencia municipales durante el fin de semana.

En la noche del viernes se declaró un incendio forestal en el lugar de Maúnzo, en Santo André de Xeve. El aviso se activó sobre las 23.40 horas y el fuego quedó estabilizado alrededor de la una y media de la madrugada. Los equipos municipales participaron en el operativo debido a la cercanía de las llamas a varias viviendas. También intervinieron los servicios de extinción de la Xunta de Galicia. El incendio se resolvió sin daños personales ni materiales.

En la tarde del sábado, sobre las 15.30 horas, se registró un pequeño fuego en el lugar de O Vao, en una zona de maleza próxima al polígono comercial. El incendio fue extinguido sin consecuencias.

Estado en el que quedó el contenedor calcinado, en el centro. / FdV

Ya por la noche, a las 22.30 horas, los servicios de emergencia actuaron en el incendio de un contenedor en la calle Benito Corbal, a la altura del número 41. La intervención se resolvió sin incidencias.

Alrededor de la medianoche, se produjo otro pequeño incendio en una finca situada en la avenida de Marín, a la altura del número 29. El origen del fuego pudo estar en una colilla de tabaco. Tampoco hubo consecuencias destacables.

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Finalmente, sobre las 3.10 horas de la pasada madrugada, se registró un incendio en un lavavajillas en una vivienda de la calle Camiño de Ferro. El fuego fue extinguido por el propietario, aunque los servicios de emergencia colaboraron en la atención a la familia, ya que la vivienda se encontraba llena de humo.