Reactivan la mejora de la seguridad vial en la PO-542 en Pontevedra tras cuatro años de espera

Comenzó a diseñarse en 2019 y se aprobó en octubre de 2021. Cuatro años después, la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas ha decidido reactivar el proyecto para mejorar la seguridad vial en la carretera autonómico PO-542, entre OPino y Bora, con una actuación inicial de unos 900.000 euros. Se trata básicamente de ejecutar una rotonda en el cruce del Bar Emiliano, junto con una senda peatonal asociada, para la que se han convocado ya las sesiones para expropiar los terrenos.

Así, el 22 de julio el Pazo da Cultura acogerá el levantamiento de las actas previas a la ocupación, que se podrían formalizar un mes después, el 21 de agosto, en el mismo escenario. En este segundo caso, se ofrecerán a los propietarios las valoraciones de sus fincas.

El proyecto afecta a ocho parcelas, con unos 2.710 metros cuadrados en total. El importe de las expropiaciones del suelo y los bienes, así como las ocupaciones temporales, ronda los 63.000 euros.

La actuación de seguridad vial se centra en la ejecución de una glorieta en el punto kilométrico 4,9 de la carretera PO-542, con la finalidad de «mejorar la actual intersección en cruz, reducir el número de giros a izquierda en el tramo comprendido entre los kilómetros 4,7 y 5,6, provocar una disminución de la velocidad en el tramo de estudio y reordenar el espacio público en el tramo comprendido entre los puntos 4,84 y 5,04.

Propuesta de reordenación de la zona, con la futura glorieta / FdV

Se trata de un punto donde confluye la PO-542 con dos carreteras provinciales, la EP-0003 y EP-0004, que se dirigen en un caso hacia Pintos y OCampiño, y en el otro, hacia Pedra do Lagarto.

Se detalla en el proyecto que esta confluencia de viales ha incluido en el diseño de la rotonda, así como la ubicación de las paradas de bus y la existencia de edificaciones en el contorno de la actuación «con el propósito de minimizar las afecciones a los terrenos y edificaciones colindantes».

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Todavía no hay un calendario de ejecución de estas obras, las primeras de gran calado en la PO-542 desde que hace más de una década se desdobló un tramo desde O Pino hasta Marcón como acceso al descartado después hospital único de Monte Carrasco. Se estima una duración de las obras de siete meses y un presupuesto de unos 900.000 euros.