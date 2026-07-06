Pontevedra programa más de 300 actividades para un «verán redondo» que se alargará hasta finales de septiembre

El Concello de Pontevedra presentó este lunes la programación de las Festas de Verán 2026, un calendario que reunirá más de 300 actividades durante los meses de julio, agosto y septiembre bajo el lema «Un verán redondo». La propuesta, que ya arrancó con citas como Surfing the Lérez, Sete Falares o Vedra Gráfica, se extenderá hasta finales de septiembre e incluirá música, teatro, deporte, espectáculos familiares, actividades en los barrios y eventos singulares diseñados específicamente para la ciudad.

Una de las principales novedades del programa será la inclusión de gafas especiales para poder disfrutar del eclipse solar que coincidirá con las fiestas de verano y, en concreto, con las fiestas de la Peregrina. Según explicó el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, el programa (con las gafas) podrán recogerse en la oficina de turismo y forman parte de una programación especial que el Concello prepara con el asesoramiento de la Asociación Astronómica Sirio.

Así, habrá actividades específicas con motivo del eclipse. El concelleiro de Festas, Demetrio Gómez, explicó que la colaboración de Sirio fue clave para conseguir las gafas homologadas, definir los consejos de seguridad y organizar la programación de esa jornada. El gobierno local trabaja ahora en la selección de espacios adecuados para observar el fenómeno y también en la identificación de lugares a evitar por motivos de seguridad o funcionamiento de servicios esenciales, como el entorno del Hospital Montecelo.

La programación incluirá, una vez más, un concierto sorpresa. Gómez explicó que los conciertos de la plaza del Concello son «de lo más difícil» de organizar por la complejidad de las negociaciones y porque algunos espectáculos exigen que el anuncio se retrase. Por ese motivo, el Concello dará a conocer más adelante el nombre del artista o grupo, como sucedió en los últimos años con los conciertos de Iván Ferreiro y León Benavente y de La La Love You.

El regidor municipal, por su parte, destacó que el programa está pensado «para todos los gustos, todas las edades y todos los barrios», con actividades no solo en el centro urbano, sino también en zonas como Monte Porreiro, Xeve, A Parda, San Roque, O Burgo o Lérez. Lores subrayó además el carácter singular de muchas de las propuestas, al tratarse de actividades «exclusivas de Pontevedra» o creadas expresamente para la ciudad.

Entre ellas citó Pontemaxia, los espectáculos vinculados a las bandas de música, la colaboración de la Banda de Música de Salcedo con Pista 4 —Premio Nacional de Circo—, las propuestas de rock sinfónico de la Orquestra Sinfónica y la Batalla de Flores, que incorporará una actividad infantil al final del recorrido. «Cualquier semana y cualquier día habrá actividad en Pontevedra», resumió el alcalde, que definió el verano cultural como «un no parar».

La programación también dará cabida a festivales de música tradicional, actividades de títeres, jazz, propuestas familiares, citas deportivas y grandes eventos. Entre estos últimos figura el triatlón, que cerrará la temporada con la Gran Final de las Series Mundiales, que cuenta con una programación propia de entre una decena y una docena de actividades.

Lores agradeció el trabajo del equipo de Cultura y Festas, de los servicios municipales y de todos los colectivos implicados en la organización, desde la Policía Local, Bomberos, Protección Civil y brigadas de obras hasta empresas de limpieza, iluminación, voluntariado y personal municipal. El alcalde aseguró estar «asombrado» por la capacidad del equipo para ampliar e intensificar cada año la programación festiva.

En cuanto al presupuesto, el concelleiro de Festas señaló que será similar al de otros años, aunque evitó concretar una cifra cerrada porque en la programación participan distintas concellerías y todavía pueden producirse ajustes durante los próximos meses.

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El calendario festivo se prolongará hasta finales de septiembre con citas como la Feira Franca, que este año estará dedicada a las tabernas. El Concello ultima todavía los detalles de esta celebración, cuyo espectáculo inaugural girará en torno a esa temática. «Estamos dando los últimos retoques para que salga perfecta», apuntó Gómez.