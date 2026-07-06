Medio Rural confía en liberar la Xunqueira de Alba tras ampliar su base de O Campiño

Desde agosto de 2012, hace casi catorce años, las 67 hectáreas de la Xunqueira da Gándara, las marismas de Alba, están declaradas como Espacio Natural de Interés Local (Enil), un modelo de protección que apuesta por eliminar de su ámbito todas las concesiones de naves e instalaciones públicas que ocupan parte de ese humedal. Sin embargo, en estos 14 años solo se logró el desmantelamiento de dos de los al menos diez recintos, allí existentes.

En abril de 2024 se abrió al público el parque habilitado en los terrenos que antes ocupaban la Imprenta Provincial y el Parque de Maquinaria de la Diputación. Pero en esa zona protegida todavía existen el centro de exámenes de la Dirección General de Tráfico, un centro antiincendios forestales de Medio Rural, un parque de conservación de carreteras de la Axencia Galega de Infraestruturas (AXI), así como dependencias de Costas y de otros organismos estatales. Ninguno de ellos ha abandonado todavía esta zona marítimo-terrestre, pese a que sus concesiones estarían ya caducadas.

Desde hace años, el Concello, encargado de gestionar el Enil, negocia con diversas administraciones el traslado a otros emplazamientos, pero hasta ahora sin éxito. Este asunto ha vuelto a la mesa de debate la pasada semana con dos intervenciones al respecto en el Parlamento gallego, a iniciativa del BNG.

Una de las preguntas se dirigió al director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco Gutiérrez, sobre sus planes para abandonar las marismas. Gutiérrez anunció que la Consellería de Medio Rural ya dispone de un proyecto de 2,6 millones de euros para ampliar y modernizar el centro antiincendios de O Campiño, en Marcón, donde existe una base de helicópteros. Se mejorará su capacidad con un nuevo edificio, la remodelación del actual y la adecuación de la plataforma de las aeronaves. Todo ello se realizará en una parcela cedida por el Concello en abril pasado de 6.785 metros cuadrados. Su ejecución permitiría liberar la Xunqueira de Alba, pero la consellería no ha fijado plazos para ello. Gutiérrez dejó claro que el parque de las marismas es un centro «estratégico» para equipos de extinción de incendios. Apuntó que se trabaja en su traslado, pero debe hacerse «de manera ordenada» y todavía no existen las condiciones materiales necesarias para ejecutar un traslado «de manera inmediata».

Para mañana martes está prevista una nueva reunión técnica con el Concello y todo apunta a que uno de los escollos es la colaboración financiera del Concello. El parlamentario pontevedrés del BNG, Luis Bará, expuso en sus intervenciones parlamentarias que esas instalaciones en el Enil «atienden a toda la provincia y ocupan de forma alegal ese espacio», por lo que atribuye a la Xunta toda la responsabilidad en materia económica. Incluso recordó que en marzo pasado, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda admitía ante el alcalde, Miguel Fernández Lores, que, como pontevedrés, ve «absolutamente lógico» recuperar una zona que hoy continúa parcialmente ocupada.

En cambio, ahora la Xunta sostiene en el Parlamento que su presencia en la Xunqueira se remonta a 1983, por una cesión entonces del Estado y que la gestión del Enil corresponde al Concello, de modo que si quiere ampliar el parque natural debe encargarse de aportar terrenos alternativos y fondos. En este argumento insistió, también en el Parlamento, la directora de la AXI, María Deza, entidad que dispone de unos 5.000 metros cuadrados. Deza aseguró que la opción de su traslado al polígono de Barro «se descartó» en su día ya que obligaría a invertir 1,5 millones de euros, pero se barajan otras tres posibles ubicaciones, que no desveló. En todo caso, subrayó que «nunca se formalizó ningún acuerdo con el Concello, que es el responsable de la gestión del Enil», en velada referencia a una posible aportación económica municipal.

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Otras negociaciones se entablaron con la Dirección General de Tráfico, que hace un año ya habría dado su visto bueno para trasladarse desde el espacio que ocupa su centro de exámenes a otra parcela municipal en O Campiño, pero desde entonces no se han producido avances y la DGT sigue en la Xunqueira de Alba.