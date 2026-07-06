Una liga de kilómetros, tramos trampa y gestión del desgaste

La liga del Pontevedra CF no se jugará solo sobre el césped, sino también en la carretera, en las semanas cortas, en las piernas después de cada desplazamiento y en la capacidad del equipo para administrar una temporada que aparece marcada por los kilómetros, los tramos de dificultad y una segunda vuelta especialmente exigente para los de Rubén Domínguez, que ayer confirmaron las salidas de Víctor Eimil y Facu Ballardo.

El calendario granate ofrece una lectura que va más allá del orden de los partidos. La visita al Real Avilés abrirá el curso en un escenario con memoria reciente y con el añadido del reencuentro con Yago Iglesias. Después, el Pontevedra enlazará dos encuentros consecutivos en Pasarón, ante Arenas Club y Athletic Club B, una oportunidad temprana para construir impulso en casa antes de que lleguen las primeras curvas del campeonato.

Y es que el inicio no parece que vaya a ser únicamente una fase de adaptación. La salida a Logroño en la cuarta jornada introducirá pronto uno de los viajes largos de la temporada, justo antes del primer derbi gallego, en A Malata frente al Racing de Ferrol. En apenas unas semanas, el Pontevedra tendrá que combinar estreno, exigencia, desplazamientos de entidad y una cita de alta carga emocional.

La hoja de ruta no concentra todos los peligros en un único tramo, los reparte. El otoño aparece cargado de partidos con lectura competitiva y posibles consecuencias en la clasificación: Cultural Leonesa, UD Ourense, Lugo, Zamora o Unionistas forman parte de una secuencia en la que la regularidad pesará más que cualquier golpe aislado. Será una fase para evitar altibajos y para comprobar si el equipo granate puede sostenerse cuando la competición empiece a acumular desgaste.

Los derbis gallegos también tienen una colocación significativa. El primero llegará fuera de casa, ante el Racing de Ferrol, en la sexta jornada. Más adelante, Pasarón recibirá a la UD Ourense y al Lugo en noviembre, dos citas llamadas a medir la fortaleza del Pontevedra como local. El Deportivo Fabril aparecerá en enero, ya en el cierre de la primera vuelta, cuando cada punto empieza a tener una lectura más precisa.

La segunda parte del campeonato, sin embargo, es la que puede convertir el calendario en una verdadera prueba de fondo. La carga de desplazamientos será mayor y varios de los viajes más exigentes llegarán cuando el cuerpo ya acumule meses de competición. La salida del Tenerife reduce la factura respecto al curso anterior, pero el mapa sigue obligando a moverse mucho: Logroño, Irún, Barakaldo, Extremadura, Mirandés, Mérida o Getxo dibujan una liga amplia, incómoda y físicamente demandante.

Ahí estará una de las claves del curso para el Pontevedra. Los entrenamientos, las rotaciones, la recuperación y la gestión de los esfuerzos pueden tener tanto peso como el planteamiento de cada partido. En una competición larga, los partidos que se ganan después de un viaje complicado valen algo más que tres puntos, ya que sostienen dinámicas, protegen la confianza y evitan que la carretera se convierta en un rival añadido.

El tramo final tampoco concede demasiadas facilidades. Abril reunirá dos derbis consecutivos, ante Deportivo Fabril y UD Ourense, en un momento de la temporada en el que los márgenes suelen estrecharse. Y el cierre llegará lejos de Pasarón, ante el Arenas Club, una última parada que refuerza la sensación de que el campeonato exigirá llegar entero hasta el final.

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El calendario no es una simple lista de jornadas, es todo un mapa de gestión con partidos duros, viajes largos, semanas incómodas y momentos para demostrar madurez. La liga no solo premiará al equipo que mejor juegue, sino al que mejor sepa resistir.