La lectura vence al calor en A Ferrería

La Festa dos Libros de Pontevedra vivió ayer su jornada de clausura con la sensación de haber resistido al calor y con un balance general positivo entre las librerías participantes. La carpa de la plaza de A Ferrería registró un notable ambiente en su último día, con público recorriendo los puestos, familias acercándose a las actividades infantiles y lectores buscando sombra entre libros, abanicos y botellas de agua.

La programación arrancó con propuestas para el público familiar, con sesiones de cuentacuentos y actividades de ilustración, antes de dar paso al tradicional Vermú Literario de Pinto e Maragota, dedicado en esta ocasión a «As esquinas», de Miguel Calvo Marques. Ya por la tarde, la clausura reservó algunos de los nombres más destacados del fin de semana, con encuentros protagonizados por Arturo Lezcano, Juan de Sola, Valentín Carrera, José Ignacio Carnero, Francisco Narla, Arantza Portabales y María Oruña.

El espacio destinado a las conversaciones literarias volvió a llenarse en varias de las citas, en una imagen muy representativa de la edición: público sentado hasta completar el aforo disponible, casi todos con abanicos en la mano y botellas de agua para sobrellevar las altas temperaturas. Aun así, la respuesta de los asistentes confirmó el tirón de una Festa dos Libros que, en su novena edición, reunió a más de un centenar de autores, autoras y profesionales del sector editorial.

Entre los libreros, la lectura del fin de semana es favorable, aunque con matices. «El calor condicionó muchísimo, sobre todo en las horas centrales, pero aun así notamos mucho movimiento y la valoración general es positiva», explicaban desde los puestos. La tarde del sábado fue, según coincidían varios participantes, la más floja de la cita, algo que consideraban previsible «por el buen tiempo y porque es el momento en el que mucha gente aprovecha para hacer planes en familia, ir a la playa o salir de la ciudad».

La afluencia, sin embargo, no siempre se tradujo en ventas al mismo ritmo. «Se nota que la situación económica es complicada: pasó mucha gente, hubo interés y conversación, pero las ventas no fueron del todo acordes a ese movimiento», apuntaban algunos libreros. Pese a ello, el balance se mantiene en positivo por la visibilidad, el contacto con los lectores y la consolidación de la cita como punto de encuentro cultural en pleno centro de Pontevedra.

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La jornada de ayer puso fin a tres días de actividad en A Ferrería, en una edición que comenzó el viernes con propuestas infantiles, la presencia de autores como Elvira Mínguez y el homenaje a Manuel Rivas, y que vivió el sábado uno de sus momentos más concurridos con el cara a cara entre Manel Loureiro y Manuel Jabois. Entre firmas, presentaciones, tertulias y encuentros con lectores, la Festa dos Libros volvió a demostrar que, incluso bajo temperaturas exigentes, los libros conservan su capacidad de convocatoria.