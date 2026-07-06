Iker Ivorra refuerza el centro del campo del Pontevedra CF

El Pontevedra CF continúa dando forma a su plantilla para la temporada 2026-27 con la incorporación de Iker Ivorra, centrocampista alicantino de 21 años que llega a Pasarón procedente del Real Valladolid Promesas.

Ivorra aterriza en Pontevedra después de consolidarse como uno de los futbolistas más importantes del filial blanquivioleta, donde ejerció además como uno de los líderes del vestuario y llegó a portar el brazalete de capitán durante la pasada campaña. Su llegada refuerza la zona ancha con un perfil joven, pero ya habituado a asumir responsabilidad dentro del grupo.

El nuevo jugador granate se formó en las categorías inferiores del Intercity y del UCAM Murcia antes de incorporarse en el verano de 2024 al Real Valladolid Promesas, con el que continuó su progresión en Segunda Federación. En Pasarón buscará ahora dar un paso más en su carrera y competir por un sitio en el centro del campo del conjunto pontevedrés.

La operación se enmarca en la reconstrucción de la plantilla para el próximo curso, después de varios días de movimientos en las oficinas de Pasarón. El club ya ha cerrado las incorporaciones de Jerín Ramos, Adrián Argos e Ilias Charid.

Por otro lado, ayer se confirmó la salida de Benjamín Garay, que no continuará en el Pontevedra después de tres temporadas defendiendo la camiseta granate. El central argentino, de 23 años y hermano del exjugador Ezequiel Garay, llegó a Pasarón en 2023 procedente del filial del Mallorca y formó parte del ascenso a Primera Federación y de la histórica Copa del Rey en la que el equipo eliminó a Levante, Mallorca y Villarreal.

Noticias relacionadas

Garay se marcha después de una etapa importante en el club, con alrededor de noventa partidos oficiales como granate y una última temporada marcada por la falta de continuidad en Primera Federación. Su salida se suma a las de otros defensas como Montoro, Miki Bosch, Miguel Cuesta y Víctor Eimil, en una línea que hasta ahora solo ha incorporado a Adrián Argos.