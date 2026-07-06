Detenido dos veces en 15 días por venta de droga en Sanxenxo

La Policía Local de Sanxenxo detuvo a un vecino de Cambados, hasta en dos ocasiones, el pasado mes de junio por un presunto delito contra la salud pública. El primer arresto se produjo el pasado 15 de junio cuando una patrulla presenció el intercambio de un envoltorio de color blanco durante una ronda rutinaria por la Carretera de A Lanzada.

Tras un primer registro corporal a la persona receptora, la Policía Local le incauta en el bolsillo del pantalón un envoltorio con una sustancia, susceptible de ser cocaína, y que llega a reconocer es para “su propio consumo”. En cuanto al segundo implicado, posteriormente detenido, se le detectan hasta quince envoltorios de color blanco de iguales características con un peso de 12,86 gramos. Además, también se le interviene 125,70 euros en efectivo fraccionados en billetes de diverso valor.

La otra detención se produjo el 26 de junio durante una infracción viaria en la que el conductor de una motocicleta rebasó una marca longitudinal continua sin causa justificada. Una patrulla de la Policía Local le da el alto y resulta ser el hombre detenido el día 15. Tras un registro corporal, le incautan hasta 7 envoltorios de color blanco escondidos en la zona perianal y entrega voluntariamente 680 euros en metálico.

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Por ambas detenciones se le atribuyen dos delitos contra la salud pública por el tráfico de sustancias estupefacientes. Asimismo, se vincula con investigaciones conjuntas de la Policía Local y la Guardia Civil contra el menudeo y la venta de drogas.