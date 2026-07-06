Denuncian la retirada de maquinaria pesada en La Guaira, donde estaría la familia de Marín

Familiares de personas desaparecidas tras el colapso de las torres B y C del complejo OPP33, en La Guaira, Venezuela, han lanzado un llamamiento urgente para que se refuercen y mantengan las labores de búsqueda y rescate a raíz del doble terremoto del pasado 24 de junio, que ofrece unas cifras oficiales de 3.342 fallecidos y 16.740 heridos hasta el momento. Según ha trasladado un amigo de una de la familia residente en Marín, formada por una pareja y sus dos hijos, existe una profunda preocupación entre los allegados «por la posible retirada de maquinaria pesada y por la falta de medios suficientes para acceder a zonas» donde, según los testimonios que reciben desde el lugar, podrían permanecer personas con vida.

Explica que las familias viven «una situación de angustia desde la distancia», en contacto constante con familiares y personas desplazadas en la zona del siniestro. Según la información que les llega, «durante los últimos días se habrían detectado señales compatibles con vida mediante sensores de calor y sonido». También aseguran haber recibido referencias sobre la posible presencia de supervivientes, entre ellos varios niños, en una zona tipo bodega o espacio protegido dentro de los escombros.

«Nuestros familiares llevan atrapados desde el 24 de junio y cada minuto que pasa es crucial», señalan los afectados en un escrito dirigido a las autoridades, en el que solicitan apoyo humanitario, equipos especializados, maquinaria y personal de rescate. Las familias insisten en que no se abandone la búsqueda mientras exista la posibilidad de encontrar personas con vida.

De acuerdo con el amigo de la familia marinense, la situación se ha agravado en las últimas horas por la incertidumbre sobre la continuidad de los trabajos. «Ayer había señales de vida y hoy parece que se paraliza todo. Nadie entiende nada», afirma. Los familiares sostienen que, si las labores de rescate se interrumpen ahora, se estaría privando a los desaparecidos de una última oportunidad.

La preocupación se centra especialmente en las torres B y C del complejo OPP33. Según el listado que manejan las familias, habría 111 personas desaparecidas entre ambos edificios: 49 en la Torre B y 62 en la Torre C. Entre ellas figuran numerosos menores de edad, familias completas y personas mayores.

Los cuatro miembros de la familia de Marín estarían en el piso 2 de la Torre B: Yhosvany Hernández (53 años), Adela Taberneiro (36 años) y sus hijos, Lía (9 años) y Ulises (7 años).

Las familias afectadas piden a las instituciones venezolanas y a la comunidad internacional que se actúe con urgencia. Reclaman que se restablezca el uso de maquinaria pesada, que se mantengan equipos de rescate especializados y que se agoten todas las vías posibles antes de dar por finalizada la búsqueda.

«Somos muchas familias viviendo esta tragedia desde la distancia, sin poder hacer nada más que alzar la voz y pedir ayuda», trasladan en su comunicado. «Pedimos que se continúe buscando a los supervivientes y que, en caso de que no hayan logrado sobrevivir, se recuperen sus cuerpos con dignidad».

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«Si hay una posibilidad de que realmente puedan estar vivos ahí dentro, es importante seguir intentándolo. Rogamos ayuda para que esta petición llegue hasta donde sea necesario», concluye el amigo de la familia de Marín.