Da positivo en alcohol tras circular de forma anómala y causar un accidente en la N-554 en Vilaboa

Un conductor ha dado positivo por alcoholemia tras causar presuntamente un accidente en la carretera N-554 en Vilaboa a las 9.00 horas de este lunes. Su coche invadió el carril contrario y colisionó frontalmente contra otro vehículo, cuya conductora resultó herida leve, según los datos aportados por la Policía Local.

Se da la circunstancia de que instantes antes de la colisión la Policía Local recibía varias llamadas de vecinos y usuarios de la carretera en las que se alertaba de un vehículo que circulaba de forma anómala. Todo apunta a que se trata de conductor que presuntamente causó el accidente.

Las mismas fuentes explican que una colisión frontal entre dos turismos, en el kilómetro 6,200 de la N-554 en el lugar de Santa Cristina. Subrayan de que el hombre que dio positivo por alcohol "circulaba en sentido Pontevedra a Moaña e invadió el sentido contrario".

Hasta el lugar se trasladó la Policía Local que auxilió a la víctima hasta la llegada de la ambulancia, así como regulo el tráfico.

También se desplazó una dotación de la Guardia Civil de Tráfico, que instruye las diligencias, y personal de mantenimiento de carreteras para realizar las operaciones de limpieza de la calzada.

Momentos antes del accidente, la Policía Local había recibido dos llamadas telefónicas de conductores que "alertaban de la conducción en eses que invadía el carril contrario de un vehículo que resultó ser el causante del accidente".

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Por ello, los agentes ya se dirigían hacia el lugar con la intención de interceptar el vehículo.