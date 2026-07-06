Da positivo en alcohol tras circular de forma anómala y causar un accidente en la N-554 en Vilaboa
Instantes antes, la Policía Local recibía llamadas alertando de un coche que invadía el carril contrario
Un conductor ha dado positivo por alcoholemia tras causar presuntamente un accidente en la carretera N-554 en Vilaboa a las 9.00 horas de este lunes. Su coche invadió el carril contrario y colisionó frontalmente contra otro vehículo, cuya conductora resultó herida leve, según los datos aportados por la Policía Local.
Se da la circunstancia de que instantes antes de la colisión la Policía Local recibía varias llamadas de vecinos y usuarios de la carretera en las que se alertaba de un vehículo que circulaba de forma anómala. Todo apunta a que se trata de conductor que presuntamente causó el accidente.
Las mismas fuentes explican que una colisión frontal entre dos turismos, en el kilómetro 6,200 de la N-554 en el lugar de Santa Cristina. Subrayan de que el hombre que dio positivo por alcohol "circulaba en sentido Pontevedra a Moaña e invadió el sentido contrario".
Hasta el lugar se trasladó la Policía Local que auxilió a la víctima hasta la llegada de la ambulancia, así como regulo el tráfico.
También se desplazó una dotación de la Guardia Civil de Tráfico, que instruye las diligencias, y personal de mantenimiento de carreteras para realizar las operaciones de limpieza de la calzada.
Momentos antes del accidente, la Policía Local había recibido dos llamadas telefónicas de conductores que "alertaban de la conducción en eses que invadía el carril contrario de un vehículo que resultó ser el causante del accidente".
Por ello, los agentes ya se dirigían hacia el lugar con la intención de interceptar el vehículo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una señal de vida bajo los escombros mantiene la esperanza sobre la familia de Marín desaparecida en Venezuela
- Gardacostas se hace con un nuevo botín de pulpo y nécora en las rías de Arousa y Pontevedra
- Pontevedra roza su récord de calor
- En marcha las primeras 43 viviendas en una nueva calle urbanizada en Sanxenxo
- Poio es de nuevo el primer concello de la provincia en tener operativa una brigada propia de prevención y defensa contra incendios.
- Poio precinta una tapería en Combarro que ya clausuró hace un año
- El pulpo y la nécora vuelven al mercado tras la veda: poco género, precios altos y mucha dudas en los puestos
- La Diputación instala en Pontevedra una pantalla gigante para el partido España-Portugal