El Concello supervisa el montaje de las atracciones de las Festas do Carme

El Concello de Marín lleva a cabo el seguimiento y control de la instalación de las atracciones que formarán parte de las Festas do Carme, con el objetivo de garantizar que todas ellas cumplen con los requisitos legales y de seguridad antes de su apertura al público.

Con carácter previo a su instalación, los responsables de las atracciones tuvieron que presentar toda la documentación administrativa y técnica exigida, así como acreditar el pago de las correspondientes tasas municipales. Sin el cumplimiento de estos requisitos no está permitida su ubicación en el entorno de la Plaza de España.

En la jornada de ayer, la concejala de Fiestas, Marián Sanmartín, acompañada por el inspector jefe de la Policía Local, Benigno Blanco, mantuvo una reunión en la propia zona junto con los feriantes para estudiar la distribución de las distintas atracciones, organizando el espacio de manera que se garantice la seguridad, la accesibilidad y el correcto desarrollo de la actividad durante las celebraciones.

Además, el Concello contrató una empresa especializada para una inspección externa de todas las atracciones antes de su puesta en marcha. Esta revisión independiente permitirá comprobar que cada instalación se encuentra en condiciones para su uso, que su colocación es la adecuada y que toda la documentación obligatoria está en regla.

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Las atracciones comenzarán a funcionar el viernes, 10 de julio, a partir de las 19.00 horas. Desde ese momento permanecerán abiertas durante toda la programación de las Fiestas del Carme hasta la celebración del Día del Niño, el 17 de julio, cuando las atracciones ofrecerán precios populares.