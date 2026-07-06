Una «biblioteca» en la playa

Estas tres playas son las de Poio que cuentan con el distintivo de Bandera Azul, lo que las convierte, según destaca el alcalde, Ángel Moldes, en «espacios ideales para combinar el ocio con la lectura al lado del mar»

Durante los meses de julio y agosto, tanto vecinos como visitantes podrán acceder gratuitamente a una amplia selección de libros en gallego y castellano, con propuestas para todas las edades. El préstamo se realizará en los stands de socorrismo, en su horario habitual de atención, todos los días entre las 12.00 y las 20.00 horas, donde también se devolverán los ejemplares una vez finalizada la lectura.

El alcalde, Ángel Moldes, acompañado por la concejala de Cultura y Educación, Natalia Sabarís, visitó las Bibliopraias para presentar el servicio y animar a los bañistas a hacer uso de esta propuesta. «Es una iniciativa interesante e innovadora que une ocio y cultura. Poder disfrutar de un libro a la orilla del mar es una experiencia muy gratificante», señala Moldes, quien subraya el «compromiso del Concello de Poio con la promoción de la lectura en todos los ámbitos y para todas las edades».

El regidor destaca también la buena acogida que esta iniciativa está recibiendo desde su puesta en marcha. «Cada verano comprobamos como aumenta el número de personas que se acercan a las Bibliopraias para escoger un libro entre las distintas propuestas, que además se van renovando a lo largo de la temporada. Son iniciativas que enriquecen la oferta de nuestros arenales y contribuyen a fomentar el hábito lector», añade.

La colección incluye una amplia variedad de títulos infantiles, como Os Bolechas, O Monstro de Cores, Os misterios dos fillos de Lúa o Todo lo que necesitas saber, además de novelas para público adulto de autores como Dolores Redondo, José Saramago, Paulo Coelho o Matthew Reilly.

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Desde el Concello de Poio hacen un llamamiento al uso responsable de este servicio, recordando la importancia de devolver los libros una vez rematada su lectura para que otras personas también puedan disfrutar de ellos a lo largo del verano.