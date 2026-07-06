Dos años más para el plan provincial de teleasistencia, que atiende a mil usuarios en Pontevedra

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, informó este lunes que la Xunta de Gobierno ha adjudicado por 500000 euros el servicio de teleasistencia durante los próximos dos años, un servicio del que se benefician anualmente alrededor de mil usuarios de los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia. El contrato tendrá una duración de dos años «con la posibilidad de conceder dos prórrogas anuales más», informó al presidente.

El servicio de teleasistencia «está dirigido a personas en situación de especial vulnerabilidad», recordó Luis López, entre las que se encuentran personas mayores, con discapacidad, con enfermedades crónicas, con limitaciones en la autonomía o sin apoyo familiar suficiente. La teleasistencia permite mejorar su calidad de vida, prevenir situaciones de aislamiento, inseguridad o riesgo, y facilitar que los beneficiarios permanezcan en su hogar con atención inmediata e idónea en caso de que se produzca alguna emergencia.

«Algo tan sencillo como pulsar un botón puede suponer una diferencia en la vida de estas persona»”, valoró el presidente de la Diputación, que informó que en el nuevo contrato el servicio contará con tecnología avanzada, incluyendo móviles con geolocalización.

«No entendemos las políticas familiares como programas islas, sino como una estrategia global que acompaña a las personas en todas las etapas de vida», aseguró López, que hizo un balance de los recursos económicos destinados en tres años a este apartado: «desde julio de 2023, las áreas de Bienestar Social y del Centro Príncipe Felipe movilizaron 63 millones de euros, de los que 20,4 millones corresponden a Bienestar Social y 43,6 millones al Centro Príncipe Felipe. Solo en el ejercicio 2026, ambas áreas disponen de un presupuesto de 24,3 millones de euros, un 18% superior al de 2025, el mayor esfuerzo económico realizado por la institución provincial en este ámbito».

Asimismo, la Diputación aprobó el expediente para contratar la organización y ejecución de las actividades infantiles del programa +Convivir en los años 2026 y 2027 una iniciativa que permitirá complementar las jornadas de convivencia que se desarrollarán en los municipios de la provincia con una programación específica para la infancia y la juventud. El contrato, cuenta con un presupuesto de cerca de 225.000 euros y permitirá dotar estas jornadas de hinchables y talleres adaptados a las distintas actividades programadas.

El presidente de la Diputación, Luis López, destacó que «queremos que +Convivir siga siendo un espacio de convivencia, de encuentro entre generaciones y, ahora, también para las familias». En este sentido, señaló que «el objetivo también es transmitir valores que para nosotros son importantes: la convivencia, la participación, el uso responsable de la nuevas tecnologías y el respeto de por el medio ambiente».

El programa +Convivir tiene como finalidad impulsar el dinamismo social y asociativo de la provincia mediante la celebración de jornadas de convivencia, favoreciendo la relación entre la vecindad y contribuyendo a la mejora de la calidad de vida, especialmente en el ámbito rural. Las actividades infantiles refuerzan ese carácter integrador, facilitando que las familias participen conjuntamente en estos encuentros.

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La inversión se distribuirá en dos anualidades: 125.000 euros para 2026 y cerca de 100.000 en 2027. El contrato contempla dos formatos de actividades, adaptados a las características y dimensión de las distintas jornadas que se desarrollarán en los concellos de la provincia. Con esta actuación, la Diputación «continúa reforzando su apuesta por programas que fomentan la convivencia, fortalecen el tejido asociativo y contribuyen a hacer de los ayuntamientos espacios más dinámicos, participativos y pensados para todas las generaciones», según subraya el gobierno provincial.