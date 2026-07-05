A prisión acusado de un rosario de robos de cuentas bancarias de Burgos a Marín en apenas un mes

Empezó el 29 de octubre de 2025 en un banco de Burgos y acabó menos de un mes después, el 21 de noviembre, en otra entidad de Marín, donde acabó detenido. En ese tiempo, un individuo logró hacerse con al menos 58.000 euros suplantando la identidad de los titulares de varias cuentas en al menos cuatro oficinas bancarias de Burgos, Benavente (Zamora) y Xinzo de Limia (Ourense). Lo intentó por última vez en Marín, pero la empleada vio que el DNI que presentaba no era el del hombre y avisó a la Policía.

Es, en resumen, el peregrinaje delictivo que un juzgado de Marín atribuye a un hombre que fue detenido en esa localidad a finales de noviembre y que permanece en prisión provisional desde entonces. El acusado solicitó su excarcelación, pero tanto el juez marinense como ahora la Audiencia Provincial de Pontevedra, lo desesestiman.

El caso causó notable revuelo en su día en Marín. Se trata de un ciudadano barcelonés de 66 años que supuestamente disponía de un «arsenal» de DNIs, falsos o sustraídos, con los que lograba suplantar la identidad de los titulares de las cuentas y apoderarse de cantidades que oscilaban en los 10.000 y los 25.000 euros en cada caso.

Según se recoge en el auto en el que se acordó la prisión provisional y que ahora ratifica la Audiencia «resulta indiciariamente acreditado que el detenido, con antecedentes penales por delitos de la misma naturaleza, sin hallarse legítimamente autorizado para ello, utiliza documentos de identidad sustraídos a terceras personas y acude a las oficinas bancarias en las que dichas personas tienen una cuenta bancaria abierta. Una vez en la oficina, con ánimo de obtener un beneficio patrimonial a costa del ajeno, valiéndose de estos documentos y haciéndose pasar por otra persona, engaña a los empleados de las sucursales bancarias induciéndoles a error para que realicen un acto de disposición patrimonial».

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Se citan los supuestos robos en Burgos (dos veces el mismo día), Benavente y Xinzo, así como el intento fallido de Marín, cuando pretendía obtener dos mil euros, pero «a causa de la diligencia de la empleada de la sucursal, que advirtió que dicho documento de identidad no se correspondía, avisó a la Policía, siendo finalmente interceptado cuando intentaba abandonar el lugar». Pero en el auto se hace referencia a una detención, en julio de 2025, en Zaragoza, por la que estuvo en prisión provisional hasta octubre, cuando comenzó su periplo por media España. También constaba una requisitoria de un juzgado de Viveiro (Lugo).