Pontevedra deja su deuda en mínimos tras amortizar casi seis millones de euros en un año

Pontevedra ha dado un fuerte recorte a su deuda con los bancos. Según los datos de deuda viva de las entidades locales publicados por el Ministerio de Hacienda, el Concello cerró el ejercicio 2025 con 466.736 euros pendientes de amortizar, una cifra muy inferior a los 6,4 millones que constaban a 31 de diciembre de 2024.

La rebaja es de casi seis millones de euros en solo un año. En concreto, Pontevedra redujo su deuda viva en 5,94 millones, lo que equivale a una caída del 92,7%. El descenso es todavía más acusado si se compara con la situación de hace una década, porque en 2015, el Concello pontevedrés figuraba con 12,76 millones de euros de deuda bancaria. Desde entonces, el volumen pendiente se ha reducido en más de 12,29 millones, un 96,3%.

La deuda viva mide el dinero que las administraciones públicas mantienen pendiente con entidades financieras, normalmente por préstamos formalizados para financiar inversiones o atender pagos. En el caso de Pontevedra, el último balance sitúa al Concello en una posición prácticamente residual, muy alejada de los niveles de endeudamiento de ejercicios anteriores y también por debajo de otros municipios del entorno.

En el conjunto de los catorce concellos de la comarca pontevedresa –Pontevedra, Barro, Caldas de Reis, OCampo Lameiro, Cuntis, A Lama, Marín, Moraña, Portas, Poio, Ponte Caldelas, Sanxenxo, Vilaboa y Cerdedo Cotobade– la deuda viva ascendía a cierre de 2025 a 18,39 millones de euros. Un año antes, esos mismos municipios sumaban 28,59 millones, por lo que el endeudamiento conjunto se redujo en 10,2 millones de euros, un 35,7%.

Pontevedra es, con diferencia, el municipio que más contribuye a esa bajada. También reducen de forma importante su deuda Poio, que pasa de 7,85 millones a 5,88 millones; Marín, que baja de 3,85 millones a 2,18 millones, y Cuntis, que recorta sus créditos de 2,97 millones a 2,51 millones. Sanxenxo amortiza menos en términos relativos y se sitúa como el concello con más deuda viva de la comarca pontevedresa, con 6,8 millones de euros pendientes a 31 de diciembre de 2025.

El ránking de municipios más endeudados continúa con Poio, Cuntis y Marín. Pontevedra, que en 2024 estaba entre los concellos con más créditos pendientes, queda ahora en una posición intermedia, por debajo del medio millón de euros y muy lejos de las cifras de los principales deudores de la zona.

El último balance de Hacienda también deja cuatro concellos completamente libres de deuda bancaria: Barro, Caldas de Reis, OCampo Lameiro y Moraña. A ellos se suma Portas, con una cantidad meramente testimonial de 88 euros pendientes. En el extremo contrario, además de Sanxenxo y Poio, figuran Cuntis, Marín, Ponte Caldelas, Cerdedo Cotobade, A Lama y Vilaboa con distintos niveles de endeudamiento.

No todos los concellos redujeron sus créditos en 2025. Cerdedo-Cotobade pasó de no tener deuda viva en 2024 a 189.738 euros; Ponte Caldelas subió de 121.268 a 202.163 euros, y Vilaboa cerró el año con 41.149 euros, después de figurar a cero en el ejercicio anterior. En todo caso, estos incrementos son reducidos en comparación con las amortizaciones registradas por Pontevedra, Poio y Marín.

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La comparación con 2015 refleja una tendencia general de saneamiento financiero. Hace una década, los catorce municipios sumaban 36,49 millones de euros de deuda viva. A finales de 2025, la cifra había bajado hasta los 18,39 millones, prácticamente la mitad. En ese periodo, Pontevedra pasó de ser uno de los concellos con mayor carga financiera de la comarca a cerrar el último ejercicio con una deuda casi simbólica. n