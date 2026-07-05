La Policía Local de Sanxenxo pasa este verano de 24 a 58 integrantes

Sanxenxo redobla este verano la seguridad y el control de tráfico con la contratación de 34 auxiliares de Policía Local, de los que ocho se destinarán al control del ocio nocturno de la zona portuaria de la villa. Estos efectivos se sumarán a la plantilla fija de la Policía Local formada por 23 agentes y un inspector principal jefe. Se pasa así de 24 a 58 integrantes.

El alcalde, Telmo Martín, y la concejala de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Elena Torres, acompañados del inspector principal jefe, José Manuel Duarte, dieron la bienvenida a los auxiliares con una recepción en el salón de plenos del Concello de Sanxenxo. Este refuerzo se mantendrá hasta el próximo 30 de septiembre. «Sois nuestra carta de presentación y, en muchos casos, la primera persona a la que se dirige el visitante o vecino. Es importante que reflejéis la hospitalidad del municipio, pero también la firmeza de vuestras funciones», dijo.

El Concello destaca que «debido a la condición turística de Sanxenxo, sus funciones como garantizar la seguridad ciudadana, ordenar el tráfico urbano y velar por el cumplimiento de las ordenanzas municipales se intensifican fuertemente en la temporada estival ante el aumento exponencial de la población y el ocio nocturno».

Por otra parte, el gobierno local hace referencia a los datos del paro al cierre de junio y recuerda que « nunca había tenido una cifra tan alta de la población activa y, a la vez, un número de parados tan bajo. Y mucho menos en un mes de junio cuando la demanda turística está lejos de los dos meses posteriores». Según sus datos, la población activa de Sanxenxo en junio alcanzó las 8.096 personas, superando el dato del mismo mes de 2025 (8.008) y, también, el de julio (8.030) que era hasta ahora la cifra más alta de vecinos activos laboralmente.

Sanxenxo también ha conseguido el número más bajo de parados de la serie histórica con 378 desempleados. Es decir, «pese a contar la cifra más alta de población activa hubo menos parados que nunca. El dato de junio mejora el de julio de 2025 (382 parados) y de agosto (390 parados), que hasta ahora eran los mejores datos de paro. Es previsible que el número de desempleados siga reduciéndose en julio y agosto, dos meses en los que tradicionalmente Sanxenxo genera más empleo», añade el Concello.

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La tasa de paro baja hasta el 4,67%, en este caso también por debajo de las cifras mejores que había hasta ahora, que correspondían a los meses de julio (4,71%) y agosto (4,80%) del año pasado. La primera vez que Sanxenxo consiguió bajar su tasa de paro del 5% fue en 2025.