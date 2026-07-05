Parabellum Fight Club: Quince años de una familia formada en el ring

El Parabellum Fight Club cumple quince años de trayectoria convertido en uno de los proyectos deportivos de referencia en la comarca de Pontevedra dentro de los deportes de contacto. Lo que comenzó como una apuesta personal de Lucía Soto García, vecina de Poio, ha acabado consolidándose como una escuela con más de un centenar de miembros inscritos, presencia en varios municipios y una actividad constante en la formación de deportistas de todas las edades.

La historia del club está ligada desde el principio a la figura de Soto, fundadora y directora de la entidad. A sus 33 años, ha asumido en solitario durante todo este tiempo la organización, la gestión diaria, la planificación deportiva y el acompañamiento de alumnos y familias. Su trabajo sostiene una estructura que hoy desarrolla actividad en instalaciones municipales de Poio, Meaño y Ponte Caldelas, en donde cuenta con sedes operativas.

Desde los 10 años

Lucía Soto comenzó a practicar kick boxing con solo 10 años y continúa actualmente en activo, compaginando la competición con la enseñanza. En su trayectoria figuran el título de campeona de un Open Mundial celebrado en Francia en 2012 y su participación en el Campeonato del Mundo de Boxeo Savate disputado en Bulgaria en 2018. En octubre de 2025, la Federación Gallega de Boxeo reconoció también su dedicación y sus méritos deportivos en los Premios Rubén Martínez, coincidiendo con el centenario de la entidad.

Durante estos quince años, el Parabellum Fight Club ha crecido sin perder su carácter de escuela cercana. Sus clases abarcan boxeo, kick boxing y fitkboxing, con grupos de iniciación, categorías infantiles, cadetes y adultos. La entidad combina la preparación de competidores para campeonatos oficiales de Galicia y España con una labor formativa orientada también a quienes se acercan a estas disciplinas por salud, acondicionamiento físico, disciplina o superación personal.

Lucía Soto García, fundadora y directora del club. / FdV

Promoción de la mujer

Uno de los pilares del proyecto ha sido la promoción del deporte femenino en un ámbito históricamente masculinizado. Ese trabajo se refleja en el grupo que hace unos días ha participado en el Campeonato de España FEKM de Kick Boxing, en Alcobendas, del que han regresado con nueve medallas: un oro, cuatro platas y cuatro bronces. El club acudió con nueve representantes, seis deportistas femeninas y tres masculinos, un dato que evidencia el peso creciente de las mujeres en la entidad.

El decimoquinto aniversario llega en un momento de madurez para el Parabellum. La escuela cuenta con una base amplia de alumnos y presencia en competiciones autonómicas y estatales. También con una comunidad que ha ido creciendo alrededor del entrenamiento, el respeto, la disciplina y el esfuerzo compartido.

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Y esta combinación ha sido reconocida recientemente por el Concello de Poio durante las Festas de San Xoan 2026, con uno de los premios al deporte Pepe Otero, lo que supone una muestra más del arraigo alcanzado por el club en el municipio.