Preludio de las Festas do Carme
Las motos dan (más) calor a Marín
Marín acoge este fin de semana su tradicional Concentración Mototurística, con decenas de aficionados, que se suma a la feria de artesanía en la Alameda y que supone un prólogo a las inminentes Festas do Carme del municipio, que arrancan el jueves con la batalla de flores nocturna
N. D.
En medio de un calor sofocante, las motos elevaron aún más la temperatura ayer en Marín con la edición 19 de su Concentración Mototurística, una cita que comenzó en la tarde del viernes pero que vivió ayer su jornada central con exhibiciones de vespinos y Dervi Variant, una ruta mototurística por el municipio, y ya al caer la tarde, sesiones de stunt a cargo de Cuadrado Stunt, la cena para los inscritos y la entrega de regalos y trofeos. A medianoche, la ruta nocturna con antorchas y, a continuación, fiesta nocturna con DJ Rubén Díaz.
Es el prólogo de las Festas do Carme, que arrancan el jueves, cuando se celebre, a las 22.30 horas, la batalla de flores nocturna por la avenida de Ourense, Plaza de España, Almuíña, Jaime Janer y Concepción Arenal.
El viernes se abren las atracciones de feria en la Plaza de España y a las 21.30 se procede a la lectura del pregón en la Alameda, a cargo del Marín CF, recién ascendido a Preferente. También ese día se celebra el Marín Dance Festival con MRJ, Alex G, Jose de Rico, Matrek, Vince Stone y Kike Varela en el Parque Eguren.
El sábado llega la misa en honor a San Cristóbal en la iglesia de Santa María do Porto y el Festival Folclórico Internacional de Baile de Airiños de San Xulián en la Alameda con el Grupo de Baile Airiños de San Xulián (Marín), Rancho folclórico Amigos de Longos Vales, Monção (Portugal), Grupo Folclórico de Coros y Danzas Nuestra Señora de los Dolores (Murcia). También será el concierto de Lérica en el Parque Eguren.
El jueves 16 de julio (Día del Carmen), comenzará con la entrega de Reales Despachos en la Escuela Naval Militar, sin la presencia del Juan Sebastián de Elcano en la ría y por la tarde será la Ofrenda floral a la Virgen del Carmen, con salida desde el Concello, seguida de la procesión marítima de la Virgen del Carmen con Chaneiros y la Banda de Música de Marín.
La fiesta concluirá con la gran tirada de fuegos artificiales en el Paseo Alcalde Blanco.
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