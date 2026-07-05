En marcha las primeras 43 viviendas en una nueva calle urbanizada en Sanxenxo

La promotora inmobiliaria Avantespacia, fundada en 2016, ha iniciado los trabajos de construcción de su nueva promoción en el municipio de Sanxenxo. Su propuesta Dornas de Sanxenxo dispondrá de 43 viviendas ubicadas a 400 metros de la playa de Silgar, a las que se sumarán 89 plazas de aparcamiento, lo que significa que un total de 46 estacionamientos ya se pueden adquirir de manera independiente a los futuros pisos.

La concesión de la licencia de obra por parte del Concello incluye las dos parcelas emplazadas en el PEI-15, ámbito de reciente urbanización al que se accede desde la calle Progreso. Una vez iniciadas las obras, contratadas a Constructora San José, la previsión es que la finalización del proyecto y la entrega de las viviendas se produzcan en el año 2028.

El proyecto se articula en dos bloques diferenciados, de 14 y 29 viviendas, de 1, 2 y 3 dormitorios, paneles fotovoltaicos en la cubierta, la utilización de aerotermia para la producción de agua caliente sanitaria y climatización o la preinstalación de recarga para vehículos eléctricos.

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Las personas interesadas en esta nueva promoción Dornas de Sanxenxo pueden recibir la información que precisen en la oficina comercial habilitada por Avantespacia en Sanxenxo, en la calle Luis Vidal Rocha, número 4, bajo; en horario de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas, de lunes a viernes, o bien mediante cita previa los sábados, domingos y festivos.