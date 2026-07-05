El ‘Juan Sebastián de Elcano’ no estará en la Escuela Naval de Marín el Día del Carmen

Los actos del Día del Carmen, con la Jura de Bandera y la entrega de Reales Despachos en la Escuela Naval, el próximo 16 de julio, no contarán este año con la tradicional silueta del buque-escuela ‘Juan Sebastián de Elcano». El barco, que ultima su 98 Crucero de Instrucción, ha participado estos días en el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, de donde zarpará el próximo miércoles directamente a su base en Cádiz, a donde llegará el 31 de julio, sin tiempo para pasar por Marín, donde tradicionalmente desembarcaban los alumnos.

El ‘Juan Sebastián de Elcano’ inició este crucero el 10 de enero en Cádiz y ha hecho escala desde entonces en Tenerife, Trinidad y Tobago, Puerto Rico, República Dominicana, México, Costa Rica, Curazao y Estados Unidos, con presencia en Galveston, Norfolk, Baltimore y Nueva York, a donde llegó el viernes. Tras su regreso a Cádiz habrá cumplido casi siete meses de travesía, con 152 días de mar y cincuenta en puerto en escalas de tres a cinco días.

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En este 98 crucero lleva a bordo a 73 guardiamarinas pertenecientes a la 428 promoción del Cuerpo General y 158 de Infantería de Marina. Al mando está el capitán de navío José María de la Puente Mora-Figueroa, y el buque cuenta con una dotación formada por 20 oficiales, 20 suboficiales, 130 militares de la escala de Marinería y Tropa, y dos maestros civiles.