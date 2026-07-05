Epígrafe
La Diputación instala en Pontevedra una pantalla gigante para el partido España-Portugal
También lo hace Sanxenxo, en la Praza de Fonte de Ramos
La Diputación anunció este domingo que la avenida de Montero Ríos acoge en la tarde de este lunes una pantalla gigante para que los aficionados que lo deseen puedan presenciar la retransmisión de RTVE del partido entre las selecciones de España y Portugal en los octavos de final del Mundial de fútbol, a las 21.00 horas. Todo apunta a que se repetirá la experiencia en el caso de que los de Luis de la Fuente pasen de ronda.
También Sanxenxo dispondrá de una instalación similar, esta vez en la Praza de Fonte de Ramos. El municipio cuenta con una alta presencia de visitantes portugueses, como ocurre cada verano, y una población turística de españoles de todo el país disparada, por lo que ambas aficiones podrán «estrechar lazos» en la plaza.
No es el único municipio de la comarca que echa mano del Mundial para organizar actividades. También este lunes, hora y media antes del partido, el Concello de Caldas ha convocado una quedada para intercambiar cromos de jugadores del campeonato. Además, si España llega a la final, el día 19, instalará una pantalla gigante en la zona de A Tafona.
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