Cuntis declara desierto el concurso para ejecutar las nuevas piscinas municipales

El Concello de Cuntis ha declarado desierto el proceso para ejecutar el proyecto de piscinas municipales descubiertas y el edificio polivalente, con un presupuesto de 652.762,94 euros. Aunque el gobierno local invitó a ocho empresas a presentar ofertas, finalmente ninguna de ellos realizó propuesta alguna.

A la espera de convocar otro concurso, queda por el momento pendiente el cumplimiento al convenio de la Zona Termal «y de la sentencia judicial que obliga al traslado de las actuales instalaciones, que se encuentran en precario», según las intenciones del gobierno local, que pretende instalar las nuevas piscinas en una parcela ubicada en el lugar de Campo.

El alcalde de Cuntis, Manuel Campos, anunciaba en su día que «este proyecto es más que una nueva infraestructura; es una solución a un problema heredado, una apuesta clara por la modernización de nuestros servicios y una inversión que redundará en la capacidad de Cuntis para atraer y fijar población en el rural, dando servicio también a los municipios de nuestro entorno». Pero tendrá que esperar.

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El complejo se diseño con dos piscinas descubiertas, una para adultos y otra de uso infantil; un edificio polivalente y de servicios, desarrollado en una única planta baja que funcionará como servidor de las piscinas; vestuarios y control de acceso; cantina y espacios de ocio con terraza y almacén propio; y servicios médicos y técnicos.