El Arzobispado inicia el proceso de canonización de Fray Juan de Navarrete

La capilla de O Santo, en Sanxenxo, fue escenario esta semana del inicio oficial del proceso eclesial para la canonización de Fray Juan de Navarrete. En el contexto del Año Jubilar Franciscano y de la fiesta grande del templo jubilar, la celebración reunió a la comunidad parroquial, religiosos franciscanos, autoridades civiles y miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, en un acto presidido por el arzobispo de Santiago de Compostela, monseñor Francisco José Prieto Fernández.

El acto culminó con la firma pública de los dos primeros decretos que permiten poner en marcha el proceso canónico: el nombramiento del postulador encargado de impulsar la causa y el inicio del procedimiento para el reconocimiento eclesial de Fray Juan de Navarrete mediante la canonización equipolente o el reconocimiento de su culto inmemorial.

La ceremonia supone la materialización del anuncio realizado a comienzos del pasado mes de junio por la comunidad parroquial, presidida por su párroco, Samuel García Tacón, cuando se presentó el programa de actos destinado a impulsar el reconocimiento oficial de quien desde hace siglos es considerado por numerosos fieles como una figura de referencia espiritual en la comarca.

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Durante la solemne eucaristía, el arzobispo centró su homilía en la llamada universal a la santidad, invitando a los presentes a descubrir que este camino no está reservado a personas extraordinarias, sino que nace del compromiso diario con los demás.