Vivenda destinará al menos 6,8 millones a adquirir el suelo residencial de San Mauro, en Pontevedra

Al menos 6,8 millones de euros. Es la valoración inicial que establece el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) para obtener las 21 hectáreas de terreno del suelo residencial previsto entre O Marco, A Parda y San Mauro. Así se detalla en la documentación incorporada al concurso ya convocado por la Xunta para diseñar este plan y otros seis en Galicia. Esa cifra valora únicamente la obtención del suelo, sin incluir los trece inmuebles afectados por el conocido como PIA de San Mauro. Esas casas «se pagarán a precio de mercado, con la depreciación de los años que tengan», según anunció en su día la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue.

Este plan prevé urbanizar suelo para 2.010 nuevas viviendas y más de 4.000 vecinos. Serían 1.643 protegidas y otras 357 libres, veinte de estas últimas, unifamiliares. La urbanización total de esos 215.000 hectáreas con viales y servicios se cifra en 36,5 millones, sin incluir la construcción de los futuros edificios, y cerca del 20% de esa cifra se reserva, de momento a las expropiaciones.

El documento del concurso detalla una expropiación inicial «de un total de 207.504 m² de superficie de suelo de parcelas privadas en el interior del ámbito del PIA a los que habrá que sumarle 1.196 m² correspondientes a la superficie de las parcelas privadas existentes en las conexiones exteriores, resultando un total de 207.504 m² totales. De los anteriores, la mayor parte se encuentra en situación básica de suelo rural (unos 195.354 m²) y tan solo unos 12.150 m2 en situación básica de suelo urbanizado».

Se insiste en que «el coste de expropiación será determinado con precisión en el correspondiente proyecto de expropiación, teniendo en cuenta el análisis detallado de los bienes y derechos afectados», pero se añade que «dentro de los costes de obtención se tendrán en cuenta las indemnizaciones que en su caso procedan por demolición de construcciones o edificaciones y destrucción de plantaciones, obras e instalaciones que exija la ejecución del plan»

Explica que «en el ámbito delimitado del sector se identifican, de acuerdo con la información catastral y el trabajo de campo realizado, un total de 19 parcelas edificadas o sobre las que existe algún tipo de construcción (a las que se le sumaría una más en la zona de la conexión exterior situada al este), en las que se ubican un total de 12 viviendas que en su totalidad deberán ser demolidas por resultar incompatibles con la ejecución del desarrollo urbanístico que se prevé llevar a cabo» y al respecto se detalla que «la valoración de las edificaciones y construcciones existentes se aplica por el método del coste de reposición según su estado y antigüedad, referida al momento actual. Asimismo, se realiza una estimación global de las indemnizaciones por extinción de otras construcciones e instalaciones existentes en el ámbito del sector. A los efectos de esta estimación se diferencian las parcelas edificadas de las no edificadas por contar las primeras con un mucho mayor grado de construcción vinculada al propio uso de la vivienda (cierres, portales, pavimentaciones, jardinería...)».

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Es aquí donde llega una de las polémicas de este plan, la baja tasación del suelo. Se indica que «para las parcelas edificadas se estima una indemnización de 10 euros por metro cuadrado de superficie de parcela, y para las no edificadas se baja la estimación a un valor medio de dos, si bien la Xunta ya apuntó que podrían subir algo. En estas cantidades «no se tendrían en cuenta las eventuales indemnizaciones que pudieran darse por cese o traslado de actividades, extinción de servidumbres y derechos de arrendamiento o de superficie que resulten incompatibles con el planeamiento y costes derivados de eventuales derechos de realojamiento».