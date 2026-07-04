El vino que mira al Atlántico

El Mosteiro de Poio se convirtió ayer, viernes, en punto de partida de un viaje entre viñedos, mar y patrimonio. La presentación de la Ruta dos Viños Oceánicos, el nuevo itinerario enoturístico de la IXP Ribeiras do Morrazo, reunió a unas 150 personas entre representantes institucionales, profesionales del vino, del turismo y de la hostelería, bodegas, personal técnico y público general.

La propuesta nace dentro de las Rutas Enoturísticas de las IXP de Viño de Galicia y plantea el vino como hilo conductor para recorrer territorios con identidad propia. En el caso del Morrazo, esa identidad se escribe con acento atlántico: paisajes abiertos al océano, tradición vitivinícola, gastronomía, patrimonio y una cultura del territorio que busca convertirse también en experiencia turística.

Durante la jornada, las intervenciones institucionales destacaron el valor del enoturismo como herramienta para transformar recursos locales en oportunidades de desarrollo. Rocío Cochón, Araceli Gestido y Romina Fernández subrayaron la capacidad de esta ruta para generar riqueza, reforzar la identidad comarcal y proyectar los vinos de la IXP Ribeiras do Morrazo más allá de sus lugares de origen.

El gerente del GDR Pontevedra-Morrazo y coordinador del proyecto, José María Tobío, enmarcó la iniciativa en la cooperación entre territorios y bodegas, mientras el antropólogo Rafael Quintía fue el encargado de presentar un itinerario que conecta la cultura del vino con la historia marítima, los enclaves patrimoniales y la singularidad paisajística del Morrazo. La mañana se completó con una cata comentada por Alejandro Padín, en la que los vinos de la IXP se maridaron con productos locales.

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La ruta tuvo también su continuación sobre el terreno, con un recorrido por el lagar y los viñedos del Mosteiro de Poio de Cela, en Bueu, cuna de la variedad autóctona Tinta Femia, y espacios emblemáticos como O Hío, la Costa da Vela y el Castro do Facho de Donón. Seis bodegas forman actualmente parte de la IXP —Bodegas Costas de Exportación, Adega Ardán, Adega Os Areeiros, Mercedarios Monasterio de Poio, Reboraina y Videiras no Mar—, que mostraron en Poio un proyecto en el que el vino no solo se bebe, sino que también se camina, se contempla y se cuenta.