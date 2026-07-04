Talento pontevedrés en la élite del videojuego español

El talento pontevedrés se abrió hueco este viernes en Málaga entre lo más destacado del videojuego español. Daniel Rodríguez Palacios, conocido artísticamente como Lizartonne, recogió en la segunda edición de los Premios Iris Games el galardón al mejor videojuego accesible por «Dusty Bones», el último trabajo de Digital Monster Collective, el estudio que dirige desde Pontevedra.

El reconocimiento premia una forma de entender el videojuego que, en el caso de Rodríguez Palacios, combina creación artística, vocación educativa y sensibilidad hacia la accesibilidad. El propio desarrollador defendió durante la gala que en su estudio no hacen juegos «pensando en el punto comercial, sino por generar valor», y subrayó que la accesibilidad no es un añadido, sino «algo intrínseco» a su manera de trabajar.

«Dusty Bones» es un videojuego de plataformas y puzles en el que el jugador encarna a KT-Log, un robot encargado de encontrar, limpiar, catalogar e identificar fósiles en una excavación para prepararlos antes de su envío a un museo. La obra, desarrollada en Unity y con lanzamiento previsto en 2025, combina mecánicas sencillas, contenidos educativos y una aproximación pensada para facilitar la experiencia a distintos perfiles de jugador.

Detrás del proyecto está Digital Monster Collective, un estudio gallego especializado en animación y videojuegos con sede en Pontevedra. La compañía, fundada en 2020, trabaja tanto en proyectos propios como en servicios de arte 2D y 3D, animación, UX/UI y desarrollo para terceros. En «Dusty Bones», Lizartonne figura en áreas clave como el arte, el diseño de jugabilidad, la interfaz de usuario y la música, además de compartir el diseño con Mike Moli y trabajar junto a un equipo de programación integrado por Abrahan Dopazo, Mike Moli y Carlos Pérez.

La trayectoria de Daniel Rodríguez Palacios ayuda a explicar el perfil híbrido del proyecto. Nacido en A Coruña y vinculado a Pontevedra desde su etapa formativa, estudió Bellas Artes en la ciudad y ha construido una carrera entre la ilustración, la animación, el diseño y el videojuego. Es doctor en Investigación y Creación en Arte Contemporáneo, cuenta con formación de máster en libro ilustrado y animación audiovisual y también en diseño, desarrollo y comercialización de videojuegos. Además, ejerce como docente en la Universidad Europea en áreas vinculadas al diseño gráfico, multimedia y videojuegos.

Digital Monster Collective no nació únicamente como un estudio de videojuegos. Su origen está ligado a una academia y productora de animación stop motion creada en 2017, que acabó transformándose en un estudio de animación y desarrollo. Desde entonces, el equipo pontevedrés ha firmado títulos como «Say Hello!», «Curiosaurios Club. Un viaje espacial», «Barista: Take Away», «Tiny’s Tale» o el propio «Dusty Bones», con una línea creativa que el estudio define como «cute, weird & funny»: estética amable, humor extraño, fantasía y entretenimiento.

El premio llega, además, en una categoría especialmente significativa. «Dusty Bones» competía como mejor videojuego accesible frente a otros tres finalistas: «Lady Umbrella», de Zulo Interactive; «Letters of longing», de Happy Break Bones, y «Moventure», de Pixelatto. Su victoria sitúa a Pontevedra en el mapa de una industria cada vez más atenta a la inclusión, a los videojuegos educativos y a los proyectos capaces de unir entretenimiento y utilidad.

Noticias relacionadas

Los Premios Iris Games, organizados por la Academia de Televisión, el Polo Nacional de Contenidos Digitales de Málaga y la Junta de Andalucía, celebraron el viernes su segunda edición en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, en el marco de Andalucía Play Fest. En total compitieron 36 videojuegos finalistas, seleccionados entre 288 candidaturas llegadas de 32 provincias españolas y otros dieciséis países. El gran triunfador de la noche fue «Ninja Gaiden: Ragebound», del estudio sevillano The Game Kitchen, que se alzó con el premio al mejor videojuego y también con el de mejor videojuego para PC y consola.