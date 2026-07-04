Rock entre hórreos, sal y noche

Combarro vuelve a escuchar este sábado cómo la música se mezcla con la piedra, la sal y el rumor antiguo de la ría. El Armadiña Rock regresa a la Praza da Chousa con esa manera suya de convertir el puerto en refugio y escenario, de hacer que cada canción parezca nacer entre hórreos, redes y conversaciones a pie de calle.

El festival, con más de una década de vida, mantiene intacta su vocación popular, gratuita y abierta en esta decimosexta edición. En la jornada de hoy, desde las 20.30 horas, pasarán por el escenario Noite Fechada, Terapia de Grupo, Abaixo cu Sistema, Balkan Bomba, Monoulious Dop, Blue, Collón de Lola y Malkeda, en una programación que reúne talento local, sonidos mestizos y energía de verbena contemporánea.

Pero el Armadiña es algo más que una sucesión de conciertos. Es también el Concurso de Decoración Mariñeira, la acampada libre, las calles animadas por la batucada Os Queimatasas y las Pandereteiras de Ronsel y Armadiña, y ese Espazo Armadiña Crianzas, con un taller de Eco percusión, una representación teatral a cargo de Migallas Teatro y un concierto infantil protagonizado por la banda Terapia de Grupo Kids; una fiesta que no mira solo al escenario, sino a todo lo que ocurre alrededor.

Noticias relacionadas

Cuando caiga la noche sobre Combarro, la Praza da Chousa será otra vez un territorio compartido, un lugar donde el rock se hace comunidad, donde la tradición no pesa sino que baila y donde el verano empieza a sonar con la fuerza alegre de quienes saben que la música también puede ser una forma de pertenecer.