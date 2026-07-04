Portos identifica las especies invasoras del Lérez para evitar su proliferación con el dragado

Portos de Galicia tramita desde hace años su plan para dragar la desembocadura del Lérez y eliminar la gran cantidad de sedimentos, lodos y áridos que «ahogan» la actividad en el río. El último proyecto, de doce millones de euros y diez meses de plazo de ejecución, fue objetado por el Ministerio para la Transición Ecológica en abril pasado y exigió a la Xunta un nuevo paquete de informes al detectar «discrepancias» en los estudios anteriores. Uno de ellos exigía el análisis de los áridos para determinar si son susceptibles de ser devueltos al mar en las inmediaciones de Sálvora. Otro exigía estudiar la estabilidad de la playa de Lourido. Y también se alerta de la posible existencia de especies invasoras que podrían proliferar con el dragado.

En este último caso, el ministerio ordenó identificar estas especies y elaborar un protocolo al respecto. Es el que acaba de encargar Portos de Galicia, con un plazo de ejecución de dos meses. El ámbito donde se actuará es el canal de acceso a los puertos de As Corvaceiras y del Club Naval. Se recuerda que en abril pasado «la Dirección General de la Costa y el Mar requirió la realización un estudio de estabilidad de la playa de Lourido en relación con el proyecto» mientras que en marzo «la Subdirección General de Biodiversidad Terrestre y Marina pedía un estudio bionómico que sirva para identificar las posibles especies exóticas invasoras incluidas en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras que pueden localizarse en el área de estudio. En caso de detectarse, se deberá remitir a esas Subdirección un protocolo de actuación que explique cómo evitar su dispersión y, fundamentalmente, su reintroducción en medio marino a través del material de dragado y, en su caso, su erradicación. Por lo tanto, es necesario realizar el estudio con objeto de continuar con el procedimiento de evaluación ambiental del proyecto».

Además, «el mismo informe indica la presencia de poblaciones de Zostera (o sede de mar) en el interior de la zona de dragado, susceptible de ser afectada directamente. En este caso, se considera necesario completar la campaña bionómica con la identificación y delimitación de estas poblaciones para precisar a posible afición directa».

Portos de Galicia ya se ha puesto manos a la obra para su realización, en la que prevé utilizar un robot submarino y realizar grabaciones de vídeo, además de «comprobaciones puntuales con buzos para toma de muestras» y «georreferenciación de puntos de muestreo, además de la «identificación de poblaciones de Zostera en el interior del canal de navegación, elaboración de cartografía bionómica con representación de comunidades de especies exóticas invasoras identificadas y poblaciones de Zostera».

Por el momento no hay un plazo para comenzar las obras, si bien la Xunta confía en hacerlo en 2027. Serían desde entonces diez meses de trabajos, de los que dos se destinan al traslado de medios y a las tareas de preparación; siete meses corresponden a la ejecución efectiva del dragado, y el último mes se reserva para las labores finales necesarias para completar el proyecto».

Ya se descartó en su día el uso de todo o parte del material en regenerar playas o bancos, ya que ninguna entidad aceptó recibirlos, y tampoco se tratará en tierra. Al respecto, se indica que «las magnitudes del proyecto, con un volumen estimado de más de 400.000 m3, hacen inviable esta alternativa, tanto desde el punto de vista logístico como económicamente, estando comprometida igualmente la capacidad de los gestores de la zona para asumir tal volumen de material».

El volumen de materiales que se dragará se establece en cuatro áreas: Canal de acceso, de 276.431 m2, en el que se dragará un total de 419.319 m3; las instalaciones del Club Naval, en donde se dragará un total de 18.250 m2 y 44.731 m3; dársena de As Corvaceiras, de 5.838 m2, y 13.618 m3 de material; y cuatro pozas y fosos «existentes en el cauce, que en la actualidad actúan a modo de sumideros del material sedimentario, al reducirse en ellos la hidrodinámica y favorecer así la sedimentación».

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En total serán 309.139 m2 de superficie y 500.538 m³ de material extraído. El mayor volumen se corresponde al canal de acceso, un 84% del volumen total, «y en concreto en el canal inferior un 68% del material, seguidos del canal superior con un 10%, seguido del puerto de Pontevedra con un 9%, canal medio un 6%, los fosos con un 5% y el de menor volumen con un 3% el puerto de As Corvaceiras».