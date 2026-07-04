Pontevedra roza su récord de calor

Calles vacías, incluso las terrazas, playas llenas, muchos helados y ventiladores y persianas de las casas cerradas a cal y canto. Los pontevedreses buscan huir en lo posible del sofocante calor que desde hace una semana, especialmente los tres últimos días, sacude toda la comarca. Ya junio se despidió con el termómetro por encima de los 30 grados, pero desde el jueves día 2 la cifra no baja de los 35, y por las noches se superan los 20.

Hasta el momento, el récord de temperatura en un mes de julio se alcanzó en 2022, con 39,3 grados y en los tres últimos días de este año se rozó en la ciudad ese número, pero sin llegar a él: 35,7 el jueves, 38,3 el viernes y 36,8 este sábado. Eso sí, con una sensación térmica superior, próxima a los cuarenta grados. En Ponte Caldelas se llegó a 39, a los 35 en Sanxenxo y por encima de los 36 en Marín. Son los datos aportados por MeteoGalicia (hay otros medidores que ofrecen cifras más altas) y que vaticina que este domingo se podrían repetir, pero a partir del lunes llegaría cierto alivio.

Media Galicia está este sábado en alerta roja por episodio de calor, con ese nivel en 158 municipios. En el caso de la comarca son Cerdedo Cotobade, Cuntis, Moraña, OCampo Lameiro y A Lama. En ellos se suspendió la actividad deportiva federada en el exterior de 12.00 a 20.00 horas, al igual que en el noroeste e interior de la provincia de A Coruña, en el centro, en la montaña y en el sur de Lugo y en la zona de montaña de Ourense por la alerta roja por calor.

Pontevedreses echan mano de los helados para refrescarse / Rafa Vázquez

La Xunta informó de que mantiene la alerta roja para este domingto por episodio de calor nen un total de 120 municipios, en el marco del Plan de actuación de la Comunidad frente a posibles efectos de las altas temperaturas sobre la salud.

Concretamente, permanecerán activas las alertas de nivel 3 o rojo en las zonas isoclimáticas del interior de A Coruña, centro de Lugo, montaña de Lugo, sur de Lugo, montaña de Ourense e interior de Pontevedra.

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Pola su parte, el nivel 2, naranja, afectará las zonas isoclimáticas suroeste de A Coruña, Miño de Ourense, litoral de Pontevedra o Rías Baixas e Miño de Pontevedra.