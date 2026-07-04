Poio precinta una tapería en Combarro que ya clausuró hace un año

El Concello de Poio ha reforzado las medidas contra la Tapería “La Terraza Chill Out”, situada en A Rúa 3 de Combarro, un establecimiento sin licencia de actividad, "que acumula numerosas denuncias e incumplimientos urbanísticos y sanitarios a lo largo de la última década", según asegura el gobierno local que esta semana se volvió a precintar el local, con la imposición de sellos, el vaciado del establecimiento y la retirada del mobiliario.

El local ya había sido precintado en agosto de 2025 por carecer de licencia, "por incumplimientos urbanísticos y por un amplio historial de denuncias por molestias, ruidos, olores, humos, apropiación indebida de espacio público y otras irregularidades", añaden las mismas fuentes.

Poco después de aquel primero precinto, la propietaria rompió los sellos y reabrió el establecimiento al público, hechos por los que fue denunciada por desobediencia grave a la autoridad. Este procedimiento judicial continúa actualmente en curso. Además, durante este tiempo la Consellería de Sanidade también decretó el cierre sanitario del local tras detectar varias deficiencias e incumplimientos de las condiciones higiénico-sanitarias.

De forma paralela a la vía penal, el Concello de Poio mantuvo abierta la vía administrativa, impuso multas coercitivas y "continuó tramitando las medidas necesarias para hacer cumplir la legalidad. Finalmente, esta semana se ejecutó un nuevo decreto de cierre y precintado del establecimiento".

El operativo contó con la presencia de la concejala de Urbanismo e Turismo, Rocío Cochón; de la concejala de Seguridade Cidadá, Maritxe González; del secretario municipal; de un representante letrado del Concello; así como de agentes de la Policía Local y operarios municipales, que procedieron al precintado del local y la retirada del mobiliario y del material instalado en la terraza.

Tras esta nueva actuación, Rocío Cochón recordó que el Concello "va a seguir haciendo todo el que esté en nuestras manos para hacer cumplir la ley, pero sobre todo para proteger a las personas que visitan Combarro y Poio”.

La concejala destacó que “las administraciones tienen instrumentos para defender la legalidad, la salud y la seguridad de la gente. Antes o después, la ley se cumple”.

Cochón subrayó también que este tipo de actuaciones “además de para proteger a los potenciales clientes, se hacen también para defender a la práctica totalidad de establecimientos que sí cumplen la ley, que respetan la convivencia y que contribuyen a ofrecer una imagen de calidad de Combarro y de todo Poio”.

También en estos días, el Concello de Poio realiza una campaña informativa entre la hostelería de distintos puntos turísticos del municipio, como Combarro y Raxó, para recordar a los establecimientos que están obligados a cumplir con la normativa vigente en cuanto a la ocupación de la vía pública, sin superar ni el número de mesas ni el de sillas autorizadas.

Además, se exige que al final de la jornada y después del cierre se aseguren de que el suelo queda completamente limpio, libre de residuos, aceites y otras sustancias que puedan deteriorar la piedra de las calles o generar malos olores.

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En esta línea, las autoridades municipales recuerdan también que no pueden dejar las bolsas de basura en calle, sino que deben depositarlas en los colectores corresponsales y asegurarse de que no están rasgadas ni vierten líquidos, salsas u otros restos en la vía pública.