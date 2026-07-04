Pide tres años de cárcel por estafar 80.000 euros a su empresa en Barro

La Fiscalía Provincial de Pontevedra solicita una pena de tres años de prisión para un hombre acusado de un delito de estafa tras presuntamente desviar fondos y realizar compras personales a cargo de la empresa en la que trabajaba como auxiliar administrativo contable. Según el escrito fiscal, los hechos ocurrieron entre mayo de 2020 y agosto de 2021. El acusado, aprovechando su puesto en la mercantil Toycosur S.L., en Barro, y su libre acceso a la contabilidad, habría realizado «numerosas transferencias bancarias» desde las cuentas de la empresa.

Para ocultar estas operaciones, el procesado supuestamente dotaba a las transferencias de una apariencia ficticia en la contabilidad, haciéndolas pasar por pagos legítimos a proveedores. En total, la cuantía sustraída mediante este método asciende a 72.071,16 euros, procedentes de cuentas en las entidades BPI y Abanca.

Asimismo, efectuó un «gran número de compras de productos» que cargó a las cuentas de la mercantil bajo el pretexto de que eran para la empresa, cuando en realidad se los apropiaba. Estos perjuicios adicionales se han cuantificado en al menos 9.415,30 euros.

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Por estos hechos, el Ministerio Público considera al acusado autor de un delito de estafa. Además de tres años de cárcel, solicita la imposición de una multa de nueve meses con una cuota diaria de 15 euros, así como la inhabilitación para el sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía interesa que el procesado indemnice a Toycosur S.L. con un total de 81.486,46 euros por el importe de las compras realizadas con cargo a las cantidades sustraídas y los gastos no reintegrados, más los intereses legales correspondientes . El juicio está previsto que se celebre en la Audiencia Provincial de Pontevedra.