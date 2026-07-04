Becerrada popular
Las peñas taurinas calientan motores
La coordinadora prepara el ambiente para la feria de agosto con un festejo dirigido por el joven Marco Pérez, que debutará en el coso de San Roque
N. D.
Las peñas taurinas, más de cuarenta inscritas en la coordinadora pontevedresa, ya se preparan para la feria de agosto en el coso de San Roque y este sábado organizaron una becerrada popular (no sin polémica por las protestas de los colectivos animalistas) para calentar motores. Con ganado de Alcurrucén, el director de la fiesta fue el precoz torero salmantino Marco Pérez, de apenas 18 años.
La becerrada no solo sirve de aperitivo de las citas del 8 y 9 de agosto en la Plaza de Toros, sino que también fue la previa del debut del propio Marco Pérez en Pontevedra en el festejo del día 9. Formado en la Escuela Taurina de Salamanca, tomó la alternativa hace poco más de un año, el 6 de junio de 2025 en Nimes (Francia).
El primer día de corridas, el sábado 8 de agosto, con toros de la ganadería de Alcurrucén, contará con los diestros Diego Urdiales, Sebastián Castella y Daniel Luque como cabezas de cartel. La segunda cita, del domingo 9 de agosto, contará con Alejandro Talavante, Roca Rey y Marco Pérez, debutante en A Boa Vila, como protagonistas. En dicha corrida se lidiarán toros de la ganadería de Victoriano del Río.
La venta de entradas para esta miniferia comenzará el día 20. Desde este día y hasta el 26 se podrán adquirir de forma preferente para los dos días por parte de los abonados de años anteriores o nuevos. Desde el 27 se podrán a la venta las entradas sueltas.
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