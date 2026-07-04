Jerín Ramos y Adrián Argos, primeros fichajes del Pontevedra CF

Tras varias semanas de espera, el Pontevedra CF ha anunciado este sábado sus dos primeros fichajes de la temporada. Se trata del centrocampista Jerín Ramos y del lateral derecho Adrián Argos.

El primero es un centrocampista de 30 años, que llega a Pasarón tras varias campañas en el Ourense CF, «donde se consolidó como una de las referencias del conjunto ourensano gracias a su regularidad, capacidad táctica y liderazgo sobre el terreno de juego», según destaca el club granate.

Formado en la cantera del Racing de Santander, Jerín dio el salto al primer equipo cántabro antes de continuar su carrera en el Internacional con Cabo Verde. Destaca «por su polivalencia, y puede actuar tanto como mediocentro defensivo como en posiciones más retrasadas de la zaga, aportando equilibrio, intensidad y experiencia», añaden desde Pasarón

Por su parte, Adrián Argos, natural de Cantabria y con 22 años, procede del Rayo Cantabria, filial del Racing de Santander. El Pontevedra lo define como «un defensor con recorrido, intensidad y capacidad para incorporarse al ataque, cualidades que le permiten aportar profundidad por banda sin descuidar el trabajo defensivo. Su juventud, unida a su margen de crecimiento, convierten su llegada en una apuesta de presente y futuro para el club».

Son las dos primeras incorporaciones tras ocho salidas y con solo cinco futbolistas confirmados: Raúl Marqueta, Yelko Pino, Ander Vidorreta, Adrián Expósito y Álex Compa.

Mientras tanto la dirección deportiva trabaja en diferentes frentes para compensar las bajas y reconstruir una plantilla que necesita efectivos en prácticamente todas las líneas, especialmente en una zona ofensiva debilitada por las salidas de Alain Ribeiro y João Resende. La intención es repetir la fórmula de los últimos cursos: detectar perfiles con hambre, margen de crecimiento y capacidad para adaptarse al modelo de Rubén Domínguez.

En ese escenario aparecen dos nombres en la órbita granate: Domingo Mba, extremo del Coria, y Dani González, mediapunta del Arenteiro. Las negociaciones por ambos futbolistas estarían muy avanzadas, hasta el punto de que podrían convertirse en los primeros refuerzos del nuevo proyecto pontevedrés, aunque el club guarda silencio de momento.

El guineano Domingo Mba Ayecaba, de 26 años, se desenvuelve principalmente como extremo derecho, aunque también ha actuado en posiciones más centradas del ataque. Internacional por su país, la última temporada militó en el CD Coria, en Segunda Federación, donde acumuló presencia, minutos y protagonismo en el frente ofensivo, con 9 goles y 6 asistencias. Su perfil encaja con el de un jugador vertical, potente y con capacidad para atacar espacios, características especialmente útiles para un Pontevedra que necesita recuperar desequilibrio y profundidad.

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Por su parte, el cántabro Dani González García, formado en la cantera del Racing de Santander, jugó la temporada pasada en el Arenteiro, en Primera Federación. A sus 24 años, se trata de un jugador con buen pie, llegada desde segunda línea y capacidad para moverse entre la mediapunta y zonas interiores, un perfil que podría aportar creatividad y dinamismo a la medular granate.