Gente de Zona: «¿Qué otra canción puede encajar mejor con Sanxenxo que La Gozadera?»

Alexander Delgado y Randy Malcom, integrantes de Gente de Zona, actuarán en Sanxenxo el próximo 12 de julio junto a Juan Luis Guerra y Grupo Manía. El dúo cubano promete un show con banda completa, bailarines y todos sus éxitos: «No creemos que la gente se lo quiera perder».

Ya queda menos para su llegada a Sanxenxo. ¿Tienen ganas de actuar aquí?

Sí, sí, claro. Tenemos muchísimas ganas. Será nuestra primera vez en Sanxenxo. En Galicia ya hemos estado, pero allí nunca hemos actuado, así que tenemos mucha expectativa. Para nosotros siempre es un honor ir a un lugar por primera vez. Vamos con temas nuevos y con muchas ganas de disfrutarlo.

Vienen en plena temporada alta y con muchísimas entradas vendidas. Después de tantos años de carrera, ¿todavía hay nervios antes de conciertos así?

Siempre hay emoción. Cada sitio tiene algo especial y más cuando es la primera vez. Estamos listos para llegar a Sanxenxo y compartir nuestra música con la gente. Sabemos que hay muchas ganas y eso nos motiva muchísimo.

Comparten cartel con Juan Luis Guerra y Grupo Manía. ¿Qué tiene de especial una noche que reúne a varias generaciones de música caribeña?

Estamos muy felices. Compartir escenario con el maestro Juan Luis Guerra es algo muy grande, y también con Grupo Manía, que tiene una trayectoria importante. Es una noche muy especial para llevar nuestra cultura tropical y nuestra música a Sanxenxo. Esperamos que la gente lo disfrute mucho. Además, nos han dicho que allí se come muy rico, así que estamos locos por viajar.

Gente de Zona consiguió que canciones nacidas en Cuba sonasen en todo el mundo. ¿Qué parte de su identidad intentan conservar siempre, aunque los éxitos sean globales?

Nuestro sello se basa precisamente en mantener nuestras raíces. Siempre tratamos de mezclar los elementos de la música cubana con los ritmos que están pasando en el mundo en cada momento. Esa ha sido nuestra fórmula. Hemos colaborado con artistas de muchos países, pero siempre manteniendo esa base tropical, caribeña, que nos identifica. Hasta hoy nos ha dado resultado y ha ayudado a que la música de Cuba se propague por el mundo.

Sanxenxo es verano, playa, ocio, gastronomía y noches largas. ¿Qué canción suya creen que encaja mejor con ese ambiente?

«La Gozadera», sin duda. ¿Qué otra canción puede encajar mejor con Sanxenxo que «La Gozadera»? Con tanto sol, tanto calor y tanta alegría, es perfecta.

Entonces, ¿Sanxenxo podría ser uno de esos lugares invitados a «La Gozadera»?

Totalmente. Los promotores ya nos han contado que la gente allí es muy alegre y que la comida del norte es la mejor de España. Así que claro que sí.

El público gallego tiene fama de ser entregado. ¿Cómo se conquista a un público así desde el escenario?

Nosotros creemos que cada lugar que pisamos lo conquistamos con nuestra música. La gente de Sanxenxo nunca nos ha visto allí y seguro que está esperando escuchar todos nuestros éxitos. Eso es lo que siempre le damos al público: música, energía y entrega.

Están en una gira muy amplia por España. ¿En qué momento se encuentran ahora mismo?

Esta es nuestra primera gira en la que hacemos más de veinte shows en España. Para nosotros es un honor y una satisfacción increíble. Ya llevamos varios conciertos, estuvimos en Granada, pasamos por Milán, luego Marruecos y regresamos a España para continuar. Nos quedan muchas fechas todavía.

¿Hasta cuándo se prolonga la gira?

Terminamos el 10 de agosto. Todavía nos queda bastante, pero tenemos energía. Lo que más energía nos da es el público de España, que siempre recibe a Gente de Zona con un cariño tremendo. Nos hacen sentir parte de su comunidad. Aunque acabemos cansados, esa energía que nos transmiten es número uno.

En Galicia hay una conexión histórica muy fuerte con América Latina, por la emigración a países como Cuba, Argentina o Venezuela. ¿Creen que esos lazos se refuerzan a través de la música?

Sí, verdaderamente es sorprendente. Cuando actuamos por aquí vemos a muchos latinos, pero también a muchos españoles que disfrutan muchísimo la música de Gente de Zona. En los conciertos se unen muchas cosas bonitas. Para nosotros es un reconocimiento sentimental y un agradecimiento enorme, porque son personas muy majas que nos reciben con muchísimo cariño cada año que venimos.

Además llegan estrenando música nueva. ¿Cuáles son las novedades?

Sí, estamos lanzando un sencillo nuevo que se llama «Isla Viva», con Juan Magán. Es una canción que habla de todas esas personas que salen de vacaciones, que disfrutan de las islas y del verano. Es un tema que estamos promocionando ahora y queremos que la gente lo escuche.

Si pudiesen bajar del escenario y vivir Sanxenxo como turistas por una tarde, ¿qué les apetecería hacer?

Nos vamos a infiltrar entre la gente. Nos ponemos una gorra, unas gafas de sol y para adelante. Nos apetece disfrutar la comida, la playa, el sol y el ambiente. Seguro que algo haremos.

Para quien todavía esté dudando si ir o no al concierto, ¿qué le dirían?

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Que no se lo puede perder. Vamos con un show nuevo, con banda completa, bailarines y todos nuestros éxitos. Vamos con todo. No creemos que la gente se lo quiera perder. Será una noche para gozarla de verdad.