Gardacostas se hace con un nuevo botín de pulpo y nécora en las rías de Arousa y Pontevedra

El control efectuado por Gardacostas de Galicia desde que comenzó la campaña del pulpo y la nécora ha propiciado, como era de esperar, la interceptación de importantes cantidades de producto y aparejos ilegales, utilizados por los piratas de las rías en toda Galicia tanto si las especies objetivo están en veda como si no.

En los últimos días resultaron especialmente llamativas las operaciones desplegadas en las rías de Pontevedra y Arousa, donde los funcionarios del servicio dependiente de la Consellería do Mar pudieron recuperar 80 kilos de cefalópodo, un kilo y medio del preciado crustáceo, 600 metros de cabo y 177 nasas.

Además de interceptar 40 alcatruces, es decir, esos recipientes o vasijas conocidos como cadufos, potes o cacharros y se utilizan como trampas especializadas para la pesca del pulpo, estando totalmente prohibidas en Galicia pero usadas de forma preocupantemente exagerada en toda la comunidad, y muy especialmente en las Rías Baixas.

Parte del material recuperado en los últimos días. / FdV

De los operativos antes citados en Pontevedra y Arousa, que son solo una pequeña parte de las intervenciones efectuadas por Gardacostas, puede destacarse la llevada a cabo por la unidad operativa de Gardacostas en Pontevedra en la playa de Raeiros, donde se levantó un acta de incautación y fueron recuperados los 40 alcatruces y los 600 metros de cabo aludidos, así como 45 kilos de pulpo que pudo ser devuelto al mar porque aún estaba vivo.

Sin salir de la ría de Pontevedra, la unidad operativa de los servicios centrales de Gardacostas localizaron en el islote Lano y dentro del anexo III de dichas aguas 41 nasas de plástico para pulpo sin identificar, en cuyo interior había casi 18 kilos de cefalópodo, en esta ocasión devolviendo 7 kilos al mar y entregado la cantidad restante a un centro benéfico.

Los integrantes del servicio adscrito a Mar levantaron en este caso un acta de inspección y tres de presunta infracción.

Asimismo, las embarcaciones del departamento que dirige Marta Villaverde actuaron en el entorno de Punta Loira, incautándose sus tripulantes de 50 nasas de plástico más y seis kilos de pulpo, devuelto al mar.

En cuanto a la ría de Arousa, puede resaltarse la labor de los miembros de la unidad operativa de Vilaxoán (Vilagarcía) la zona de Roncadoiras, con cuatro actas de presunta infracción tramitadas, 86 nasas tipo pulpo recuperadas y 17,5 kilos de esta especie y 1,5 de nécora que fueron devueltos al mar.

Todo ello, hay que insistir, es prueba evidente de que algunos mal llamados profesionales del mar se empeñan en esquilmar los recursos, y no les basta con hacerlo durante la veda, sino que también en plena campaña cometen auténticas barbaridades con el único propósito de conseguir la mayor cantidad posible de producto.