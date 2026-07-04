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Cortado un acceso a Monte Porreiro desde el lunes por el montaje del Bigsound Pontevedra

La avenida de Buenos Aires permanecerá cerrada hasta el 24 de julio

Escenario del festival el pasado año

Escenario del festival el pasado año / Iñaki Abella

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R. P.

Pontevedra

La Avenida de Buenos Aires quedará cerrada a la circulación desde este lunes, 6 de julio, con motivo de los trabajos de montaje del festival Bigsound. El corte comenzará a las 7.30 horas y se prolongará hasta las 20.00 horas del viernes 24 de julio, según informó el Concello.

La restricción afectará al tramo comprendido entre el puente de los Tirantes y el de las Palabras, en el entorno del Parque de Tafisa, donde se celebrará el evento los días 17 y 18 de julio. Durante ese periodo, los conductores deberán utilizar itinerarios alternativos para desplazarse por esta zona.

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El Bigsound reunirá en Pontevedra a artistas como David Bisbal, Juan Magán, María Becerra y Nathy Peluso, entre otros. La celebración del festival convertirá el entorno de Tafisa en uno de los principales focos de actividad musical de la ciudad durante ese fin de semana.

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