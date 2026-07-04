Festival de música
Cortado un acceso a Monte Porreiro desde el lunes por el montaje del Bigsound Pontevedra
La avenida de Buenos Aires permanecerá cerrada hasta el 24 de julio
La Avenida de Buenos Aires quedará cerrada a la circulación desde este lunes, 6 de julio, con motivo de los trabajos de montaje del festival Bigsound. El corte comenzará a las 7.30 horas y se prolongará hasta las 20.00 horas del viernes 24 de julio, según informó el Concello.
La restricción afectará al tramo comprendido entre el puente de los Tirantes y el de las Palabras, en el entorno del Parque de Tafisa, donde se celebrará el evento los días 17 y 18 de julio. Durante ese periodo, los conductores deberán utilizar itinerarios alternativos para desplazarse por esta zona.
El Bigsound reunirá en Pontevedra a artistas como David Bisbal, Juan Magán, María Becerra y Nathy Peluso, entre otros. La celebración del festival convertirá el entorno de Tafisa en uno de los principales focos de actividad musical de la ciudad durante ese fin de semana.
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