Al menos 750 euros de multa por un gran vertido ilegal de muebles viejos en Pontevedra

El Concello de Pontevedra tramita una sanción de carácter grave, de al menos 750 euros de cuantía, contra un vecino por realizar un vertido incontrolado de muebles y restos de madera en calle Dinamarca, en pleno mirador de Monte Porreiro.

La Policía Local inició las diligencias tras la alerta de la asociación vecinal y después de comprobar que la acumulación de objetos en la vía pública carecía de cualquier tipo de autorización.

Según ha informado este sábado el Concello, el depósito de materiales lo realizó un camión de transporte. La intervención policial detalla que el responsable del vertido alegó que su intención era emplear estos elementos para una hoguera durante la noche de San Juan, el pasado 23 de junio.

Sin embargo, la correspondiente solicitud de autorización ante la administración municipal fue presentada fuera de plazo y no llegó a obtener aprobación. A pesar de los requerimientos de los agentes para la retirada inmediata de los residuos, estos permanecieron varios días en el espacio público.

Estos hechos constituyen una infracción grave regulada por la Ordenanza de gestión de los residuos de competencia municipal, que sanciona el abandono, vertido o eliminación incontrolado de cualquier tipo de residuos. La normativa establece para este tipo de conductas multas económicas que oscilan entre los 751 y los 1.500 euros.

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El Concello afirma que "mantiene un seguimiento activo y riguroso de este tipo de conductas en la vía pública para asegurar el estricto cumplimiento de la normativa local y estatal de residuos, con el objetivo de proteger la salubridad, la convivencia y la preservación de los espacios naturales comunes".