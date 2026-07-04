Más de 500 bandas solicitan acudir al festival Areabesta de Rebordelo

La segunda edición del festival Areabesta, que se celebrará el próximo 29 de agosto en Pozo Negro (Rebordelo, Cerdedo Cotobade), consolida la apuesta de la asociación organizadora por un modelo alternativo a los grandes eventos musicales. De acceso gratuito y con un cartel de siete bandas, la primera confirmada es Wellcome, de Barcelona, el certamen mantiene su filosofía de dar visibilidad a grupos emergentes y ofrecer una experiencia alejada de los macrofestivales.

Uno de los datos más llamativos de esta edición ha sido la respuesta obtenida a su convocatoria abierta de bandas. El festival recibió 517 inscripciones, apenas doce menos que las 529 del macrofestival Resurrection Fest, una cifra que los organizadores consideran especialmente significativa.

Según explica Alberto San Miguel, miembro de la asociación Areabesta, el objetivo de esta convocatoria no era únicamente seleccionar el cartel, sino descubrir propuestas alejadas de los circuitos habituales y evitar que la programación estuviera condicionada exclusivamente por los gustos de la organización. La iniciativa permitió recibir candidaturas procedentes de prácticamente toda España, además de Portugal y otros países europeos, ampliando así el abanico de estilos y propuestas musicales.

El festival nació con la intención de convertirse en un escaparate para la escena underground y ofrecer oportunidades a bandas que habitualmente no encuentran espacio en los grandes festivales. Esa filosofía también se refleja en su identidad visual, que mantiene una imagen coherente entre ediciones, y en su formato gratuito, pensado para favorecer el acceso a la cultura y animar al público a descubrir todos los grupos del cartel.

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La primera edición, organizada en apenas un mes y medio de preparación, reunió entre 400 y 500 asistentes, una acogida que la organización considera muy positiva. Con esa experiencia como punto de partida, Areabesta afronta ahora su segunda cita con la intención de seguir creciendo sin renunciar a su esencia: apoyar a las bandas emergentes y demostrar que un microfestival también puede convertirse en un referente dentro de la escena independiente.