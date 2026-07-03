El veterinario pontevedrés Luis Núñez, Premio a la Excelencia y al Compromiso Profesional de Galicia

La Unión Profesional de Galicia ha otorgado el Premio a la Excelencia y Compromiso Profesional 2026 al veterinario pontevedrés Luis Francisco Núñez Desiré. La candidatura, propuesta por el Colegio Oficial de la Profesión Veterinaria de Pontevedra bajo la presidencia de María Magariños Cantero, rinde homenaje a una trayectoria caracterizada por la ética, la dedicación y la defensa del colectivo.

El premio, entregado el pasado día 20 de junio en Santiago, distingue anualmente a los profesionales que encarnan los valores más elevados de sus disciplinas. En el caso de Luis Núñez, el comité organizador ha subrayado su "alta cualificación y dedicación sanitaria dignificando la profesión veterinaria", así como su "incansable esfuerzo por situar a la veterinaria en el lugar que le corresponde dentro de las administraciones públicas y en el día a día de la salud pública ciudadana".

Licenciado en Veterinaria por la Facultad de León, Luis Núñez acumula más de tres décadas de experiencia ligadas a la sanidad en Galicia. Desde el año 2006 ejerce como Inspector Veterinario Oficial adscrito al Servicio Provincial de Ganadería de Pontevedra, tras desempeñar previamente diversas responsabilidades en campañas de saneamiento ganadero y salud pública de la comunidad. Asimismo, cuenta con un Máster en Equinotécnia y estudios expertos en Gestión y Administración de Fundaciones.

En el Colegio Oficial de la Profesión Veterinaria de Pontevedra ejerció como Secretario (1996-2006) y, posteriormente, asumió la presidencia durante casi dos décadas (2006-2025).

También presidió el Consello Galego de Colexios Veterinarios entre 2018 y 2025, y en la actualidad continúa ligado a su junta directiva ocupando el cargo de secretario.

Es secretario de la Fundación A.M.A. desde el año 2012 hasta la actualidad.

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El Colegio Oficial de la Profesión Veterinaria de Pontevedra ha aprovechado esta condecoración para trasladar públicamente su agradecimiento a Luis Núñez "por una constante vital fundamentada en la honestidad y la responsabilidad, deseando que continúe aportando su valioso conocimiento y dedicación al futuro de la profesión".